Este sábado se juega una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino y en la previa Hugo “Loco” Gatti palpitó con BOLAVIP el encuentro que se disputará en La Bombonera.

El ex arquero del Xeneize se metió de lleno en la discusión de la semana entre los hinchas de Boca sobre quién debe ser el arquero. Es que los últimos errores de Sergio Romero pusieron en duda su continuidad y provocó que varios reclamaran por la presencia del joven Leandro Brey.

Pero, para Gatti no hay dudas: “Chiquito tiene que jugar, tiene experiencia y hoy es mas que Brey. Mal como está ahora y no tan seguro es mejor que Brey, sin lugar a dudas”.

Además, pidió por la presencia de Marcos Rojo: “Si, es el mejor atrás, por más que esté rengo, se pelen o lo echen, es el mejor defensa”.

Por otro lado, analizó el presente del Xeneize: “Como todo el fútbol argentino, juega mal, no hay que ser muy sabio. Boca tiene la mejor plantilla del fútbol argentino, pero hay momentos buenos y malos, momentos en donde estás bajoneado y eso tiene mucho que ver. Creo que el sábado le va a subir la motivación“.

En este sentido se animó a vaticinar un resultado: “Gana Boca 2 a 1”. Pero para eso, pidió: “Boca debe jugarlo con ganas, con la mentalidad siempre hacia arriba, un partido clave y Boca siempre se hace fuerte en estos partidos”.

Sobre las críticas a Diego Martínez, y las dudas sobre su continuidad, Gatti explicó que los entrenadores no tienen demasiada influencia en lo que pasa en el terreno y por eso aprovechó para menospreciar a Marcelo Gallardo: “Terminemos con el técnico, el técnico no tiene nada que ver con un partido de fútbol. El fútbol es de los jugadores. Acá parece que Gallardo es… Pero Gallardo no hace goles y no hace nada. Den la responsabilidad a los jugadores, los únicos dueños del fútbol”.

Sobre esto, insistió: “Son los jugadores y un poco el técnico, un 10% o algunos 20% por cómo motivan a los jugadores y que pongan a los mejores, esa es la virtud. Pero cuando comienza el partido te olvidás de la táctica”.

Hora y TV del Superclásico

Desde la organización de la Liga Profesional confirmaron los horarios de las próximas jornadas del campeonato y en una de ellas se disputará el duelo entre Boca y River en La Bombonera.

Por la fecha 15 del torneo, el Superclásico se llevará a cabo el sábado 21 de septiembre a partir de las 16:00 horas.