Iván de Pineda fue furor en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde fue tendencia, tras conducir el desfile de la línea de Dua Lipa por Versace. A continuación, te contamos todos los detalles.

Iván de Pineda fue tendencia tras presentar un prestigioso evento de moda

El reconocido presentador, Iván de Pineda, ha sido elegido como el anfitrión del famoso desfile de moda “La Vacanza” de Versace. El evento contó con la destacada presencia de la famosa cantante Dua Lipa, lo que generó una gran expectación entre los amantes de la moda y los seguidores de ambos artistas.

En un emocionante video, Iván de Pineda se dirigió al público en inglés para anunciar el evento: “Hello, I am absolutely thrilled to invite you to a live broadcast of the ‘La Vacanza’ fashion show by Versace“.

La invitación que realizó

Con gran formalidad y entusiasmo, extendió una invitación a todos para formar parte de este espectáculo de moda organizado por Donatella Versace, titulado “La Vacanza“. Además, añadió con gran elegancia: “As you can see, the French Riviera is our stage. Stars Dua Lipa and Donatella Versace are the co-designers of this women’s collection“.

El desfile tuvo lugar el jueves 23 de mayo a las 14:00 horas, hora local de Argentina, y la pasarela elegida para el evento fue nada menos que Cannes, en Francia.

Versace logró que, después de más de 20 años, el argentino volviera a desfilar en las pasarelas. La marca italiana destacó que las características de la nueva colección primavera-verano 2024 tenían una conexión especial con de Pineda.

Según el comunicado oficial de Versace: “La colección define la propuesta de Versace sobre la opulencia masculina moderna, compuesta por pantalones y chaquetas de traje, los distintivos gráficos romboides de la marca y los acabados en tono dorado“.

El impacto en las redes sociales

El anuncio de Iván generó un gran revuelo en las redes sociales. Los argentinos inundaron los comentarios de esta prestigiosa marca de lujo internacional con mensajes de apoyo y admiración. Además, Dua Lipa compartió el video en sus historias, contribuyendo así a su difusión masiva.

Hasta el momento, el video protagonizado por el modelo ha acumulado casi un millón y medio de reproducciones, más de 98.000 likes y más de 5 mil comentarios. Entre los comentarios destacados se encuentran los de algunas celebridades argentinas, como la China Suárez, Nair Calvo, Oriana Sabatini y Sofía Pach.

Entrevistando a las estrellas: el carisma de Iván de Pineda

Durante el evento, Iván de Pineda tuvo la oportunidad de entrevistar a numerosos invitados de lujo. Entre ellos, destacó su encuentro con Hyunjin, una estrella del K-Pop y miembro de la banda Stray Kids.

Este momento no estuvo exento de cierta tensión, pero Iván supo manejar la situación con maestría y profesionalismo, demostrando una vez más su habilidad para desenvolverse en cualquier escenario.

Su destreza como entrevistador y su carácter afable le han permitido establecer conexiones auténticas con las personalidades más importantes del mundo del espectáculo.

¿Quién es Iván de Pineda?

Nacido el 11 de julio de 1977 en Madrid, España, Iván de Pineda es un modelo argentino-español que ha dejado su marca en las pasarelas más importantes del mundo.

Con una altura imponente de 1,86 metros, ha desfilado en ciudades como Nueva York, Londres y Milán, trabajando con reconocidas marcas de moda. Su elegancia y porte distinguido lo han convertido en uno de los modelos más destacados de su generación.

Además de su carrera como modelo, de Pineda también ha incursionado en el mundo de la actuación y la televisión. En Argentina, es reconocido por su labor como conductor del exitoso programa de entretenimiento “Pasapalabra“.

Su carisma y habilidad para conectar con el público lo convierten en un referente de la televisión argentina. Su versatilidad y capacidad para desenvolverse en distintos ámbitos le han permitido trabajar con importantes personalidades del mundo del espectáculo.