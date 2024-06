No son muchos los jugadores que pueden decir que jugaron tres Mundiales. José Chamot es uno de ellos ya que dijo presente en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea – Japón 2002. Surgió en Rosario Central, a comienzos de los 90 partió a Europa y allí jugó durante 14 años, entre la liga española e italiana. Las camisetas más destacadas que vistió fueron las de Lazio, Atlético Madrid y Milan, club con el que ganó la Champions League en 2003. El tramo final de su carrera fue en el club que lo vio nacer entre 2004 y 2005.

Por su trayectoria, sus años en clubes importantes y en la Selección Argentina, José Chamot es palabra autorizada. En las últimas horas, el ex entrenador de Libertad de Paraguay repasó los temas más importantes de la actualidad: el gran nivel del Cuti Romero y el posible regreso de Ángel Di María a Rosario Central. Además, contó que le gustaría armar una dupla técnica con Gabriel Omar Batistuta.

Chamot y Owen en el Mundial 98. (Foto: IMAGO).

Chamot y la comparación entre el Cuti y Passarella

“El Cuti me hace acordar a Passarella, en los tiempos que yo salía al campito y me subía las medias y me identificaba con Daniel. Veo esa personalidad, ese temperamento. Pero sabemos que acá es un equipo y uno se complementa con otro, como Otamendi, como los mismos que están alrededor. Eso genera que se potencia, estar bien rodeado, entender que uno tiene sus defectos. Pero el brillo de los demás también lo ayuda a potenciarse. Yo veo un gran jugador, a futuro es un líder de la Selección que ya es campeona del mundo”, afirmó José Chamot en diálogo con Fútbol y Rosca, programa que se emite en radio Splendid.

Además, agregó: “A veces las comparaciones no me gustan, pero me viene a la mente Passarella, porque yo lo viví, tras admirarlo de chiquito y tenerlo de técnico y verlo jugar me recuerda eso, en su cara está la pelota, cada partido es importante, cada amistoso, yo veo eso. Passarella era eso también”.

¿Di María a Rosario Central?

La vuelta de Fideo al Canalla es un sueño para todos los hinchas del club rosarino y del tema habló Chamot: “Di María ama a Rosario Central, en todo momento. Creo que es un personaje muy querido en toda Argentina. Es un representante mundial que quién no lo quisiera tener. Ojalá podamos verlo, que lo honremos y lo respetemos”.

Chamot-Batistuta

“Ahí andamos, Bati también está entusiasmado, vamos a ver qué pasa. Siempre hablamos cuando lo visito, está con ganas de trabajar. Estaba hablando algo. Está entusiasmado, me decía que no puede estar parado. Dejó pasar dos cosas. Ahora vamos a ver qué le depara el destino”, completó el ex defensor de la Selección Argentina.