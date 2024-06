Cristian Romero fue uno de los puntos más altos de la Selección Argentina en el inicio de la gira amistosa por Estados Unidos que sirve como preparación para la Copa América. El defensor asistió a Ángel Di María con un enganche excelso para el único gol contra Ecuador en Chicago y afirma su condición como uno de los mejores en su posición en el mundo.

Ni bien finalizó el cotejo en el Soldier Field, el futbolista de Tottenham posteó diferentes imágenes del encuentro en sus redes sociales con un mensaje que demuestra el entusiasmo que tiene el plantel por el inicio de la defensa del título de Copa América: “Cada vez falta menos, Argentina”.

En la publicación que el jugador hizo en su cuenta oficial en Instagram no solo hubo comentarios positivos por parte de los hinchas pensando en el debut contra Canadá, sino que aparecieron distintos futbolistas de la Selección para elogiar el gran trabajo del Cuti contra la Tricolor.

“Cristian, me gustaría decirte que Sos muy completo”, escribió Rodrigo De Paul, mientras que Angelito Di María le agradeció la asistencia y destacó su jugada previa: “Enganchá, Cuti”. Allí también apareció Dibu Martínez: “Mi central”.

Otro de los campeones del mundo que estuvo presente en comentarios fue Nahuel Molina: “Jugate algo amigo”. También figuró el nombre de Gio Lo Celso con el título de “el asistidor” y Leandro Paredes no se perdió la oportunidad de dejar su firma: “Cómo jugás, Cristian”. ¡Estuvieron casi todos!

Scaloni elogió la actuación de Cuti Romero ante Ecuador

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni solo tuvo cumplidos para la actitud de Cristian Romero a la hora de defender y jugar con la pelota en los pies: “A veces le decimos que no vaya, pero él va igual. En este caso creo que sacó su gen que lo tenía de cuando estaba en Atalanta, que agarraba y hacía esas cabalgadas.

“El Cuti y la mayoría tiene ese potrero que hay veces que no podés controlar, en este caso nos da sus frutos. Cuti decidió ir y no solo eso, sino que Rodrigo (De Paul) se la da como si fuera un 9. Es una sensación de confianza, eso es lo que se transmite. Nosotros bajo ningún concepto se la queremos cortar”, afirmó el DT sobre el Cuti ante los medios de comunicación. No hace falta agregar nada más.