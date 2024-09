El ingreso de capitales extranjeros en algunos clubes de Europa iba a ser investigado en algún momento. Pese a que actualmente sean consideradas potencias, hace algunos pocos años equipos como Chelsea, Manchester City o París Saint Germain no aparecían entre los más destacados de Europa. Rusos, árabes y qataríes decidieron jugar fuerte en el mundo del fútbol, pero en algunos casos claramente lo hicieron incumpliendo las normas y eso en algún momento es castigado con sanciones económicas y deportivas.

Manchester City siempre fue un equipo histórico de la Premier League, pero siempre estuvo detrás del United, del Liverpool y de varios clubes más en lo que respecta a títulos e importancia a nivel continental. Eso cambió en los últimos años y no es casualidad que la piedra fundacional de este resurgir haya sido en 2008 cuando el Abu Dhabi United Group compró al club. Pasaron más de quince años y ahora iniciará un juicio contra el club por incumplimiento de normas financieras de la Premier League.

¿Qué dijo Guardiola sobre el juicio al Manchester City?

“Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra que es culpable. Empieza pronto y ojalá acabe pronto. Un tribunal independiente decidirá y tengo ganas de que llegue la decisión. Aceptaremos la sentencia”, afirmó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años. No soy abogado. Erling no es un abogado, no. Hay muchos abogados en este país y en España, pero esperaremos y veremos”.

¿A qué cargos se enfrenta Manchester City?

En el juicio, que se espera que tenga sentencia para mediados de 2025, se determinará si Manchester City incumplió una serie de normas financieras de la Premier League, entre las que se destacan: No proporcionar información precisa y actualizada en el periodo 2009-2018, no brindar informes sobre el pago a jugadores entre 2009 y 2018, incumplir regulaciones de la UEFA y el Fair Play Financiero, infracciones a las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League de 2015 a 2018 y falta de colaboración con las investigaciones de la Premier League desde 2018 hasta los días que corren.