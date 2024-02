En Qatar, país que fue sede el último Mundial, se llevó a cabo un partido por la esperanza, un encuentro amistoso que reunió a ex futbolistas de talla mundial como David Villa o Kaká, así como también a influencers, con el objetivo de recaudar fondos para la educación en países como Mali, Ruanda, Tanzania, Pakistán, Palestina y Sudán.

Durante el transcurso de este encuentro, hubo una situación particular que tuvo como principales protagonistas a Speed, el influencer reconocido por ser el fan número 1 de Crisitano Ronaldo y a Kaká, el ex futbolista brasileño que se consagró campeón del mundo con su selección en el 2002.

Es que, cuando el ex futbolista brasileño llevaba la pelota en ataque, pasando la mitad de cancha, el influencer fue corriendo detrás suyo, y en su afán por recuperar la posesión del balón, se le tiró a barrer, por lo que lo tiró al piso tras una fuerte patada, que generó que el árbitro del encuentro pite la falta y le saque la tarjeta amarilla.

Luego de pegarle esta patada a Kaká, Speed no se acercó a pedirle disculpas, si no que se mostró molesto con la decisión del árbitro por amonestarlo y comenzó a reclamarle, alegando que su barrida fue limpia, tocando la pelota y no la pierna del brasileño.

Minutos más tarde, el influencer volvió a ser protagonista de otra jugada insólita, ya que luego de que Eden Hazard, el ex futbolista belga, se saque a tres rivales de encima y quede cara a cara con el arquero, asistió a Speed, que quiso definir de primera, pero le erró a la pelota.

¿Quién es el influencer Speed?

Darren Jason Watkins Jr., conocido en línea como IShowSpeed, es un youtuber, streamer, rapero y personalidad de Internet estadounidense de 19 años, que es mejor conocido por sus transmisiones en vivo de variedades, en las que juega principalmente videojuegos, incluidos FIFA, Fortnite, Minecraft y Roblox.

En las redes sociales tomó una gran popularidad luego de mostrar un gran fanatismo por Cristiano Ronaldo. Además, suele hacer transmisiones jugando a reconocidos juegos como Fortnite, NBA 2K21 y Five Nights at Freddy’s.

Las personalidades que disputaron este encuentro por la esperanza

Además de los mencionados Speed y Kaká, otras celebridades del fútbol e influencers disputaron este encuentro, como lo hicieron Didier Drogba, David Villa, Tim Cahill, Roberto Carlos, Eden Hazard, David Villa y el streamer argentino, Markito Navaja.