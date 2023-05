El mundo de la música está expectante en conocer la letra del nuevo tema que lanzarán Duki, Lit Killah, María Becerra, Emilia, Rusherking, Tiago PZK, FMK y Big One.

Todos estos jóvenes y talentosos artistas son de los más destacados de la música latina. Este martes 30 de mayo anunciaron la fecha de lanzamiento de la nueva canción, y mostraron un adelanto de la letra de la misma.

La letra completa de la nueva canción de Duki, Lit Killah, María Becerra, Emilia, Rusherking, Tiago PZK, FMK y Big One

Todavía la canción no se ha estrenado, pero los artistas compartieron un adelanto del tema, y a continuación te mostramos la letra.

Te invito a dar una vuelta con Los del Espacio

This is The Big One

Y en cámara lenta, te quedaste conmigo y no te diste cuenta

La noche ya llega y sé que te tiento

Ya te hice fernet, te lo hice 70/30

Hasta que el sol salga

