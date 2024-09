Los 6 ex futbolistas que no siguen en TyC Sports tras la ola de despidos

En los últimos días, TyC Sports fue noticia luego de una ola de despidos y retiros voluntarios que afectaron a más de 80 empleados. Muchos periodistas (entre ellos, varios históricos del canal) dejaron de trabajar para la señal, en el medio de una complicada situación económica.

Entre los comunicadores de mayor renombre que ya no forman parte de TyC aparecen Pablo González, José Montesano, Mariano “Chicho” Grosman y César Luis Merlo. Además, en la lista también figuran 6 ex futbolistas que participaban en algunos programas. Los repasamos.

Los ex jugadores que ya no trabajan para TyC Sports

Uno de los más emblemáticos es Diego Díaz, quien formó parte de varios programas exitosos de la señal como Tiempo Extra, Superfútbol, Indirecto y No Todo Pasa. Si bien no habló públicamente tras su salida, en los últimos meses había expresado su malestar por no formar parte de los proyectos más importantes del canal.

Otros dos exfutbolistas que ya no trabajan en este medio son Daniel “Rolfi” Montenegro y Rodrigo “Chapu” Braña. Ambos venían formando parte de distintos programas de análisis y debate, aportando una mirada diferente por su experiencia en el profesionalismo.

Al grupo de ex deportistas despedidos se sumaron Darío Scotto, de pasado en Platense, Boca y Rosario Central; el ex-Racing Nacho González; y Sergio Vázquez, quien supo defender la camiseta de Ferro Carril Oeste durante ocho temporadas.

Los mensajes de Pablo González y José Montesano tras sus salidas de TyC Sports

Pablo González, uno de los que le puso punto final a su ciclo en el canal tras 30 años, se pronunció en Urbana Play: “Fue una decisión fuerte. Estoy convencido, estoy contento y feliz, creo que lo mejor está por venir, pero también es una especie de duelo. No deja de ser mi segunda casa y lo va a ser por siempre. Creo que le di mucho al canal, el canal me dio un montón a mi”.

“Me voy contento, pero es una sensación extraña, un poco triste. Era el momento, se cumplió un hermoso ciclo. Me voy por la puerta grande y mirando a todos en la cara. No es fácil, quizás mucha gente tiene miedo por el salto al vacío, pero creo que era el momento y decidí en forma personal que era ahora”, agregó.

Por su parte, José Montesano, que le puso voz a los partidos más históricos del básquet y vóley nacional, anunció su salida con un video en sus redes. “He terminado un ciclo hermoso. Desde hoy, ya no estaré en la pantalla. Fueron 27 años, con momentos buenos y no tan buenos, algunos feos. Un montón, la mitad de mi vida”, expresó.