Con apenas un puñado de partidos desde su arribo, dos de ellos por la fase de grupos de la Champions League, Alan Varela tiene muy entusiasmados a los hinchas del Porto por sus buenos rendimientos y la promesa de que todavía tiene mucho por crecer en el fútbol europeo una vez que esté completamente afianzado. De hecho, los elogios que venía acumulando por parte de los hinchas se replicaron también en la prensa después de la gran actuación que tuvo frente a Barcelona, pese a que el partido terminó con derrota 1-0 como local.

El fervor que hay por parte de los fanáticos lusos, sin embargo, no encontró reflejo en la opinión de Diego Díaz, periodista y exjugador que en diálogo con Doble Mérito invitó a guardar mayor cautela respecto a las opiniones que se vierten sobre el exmediocampista de Boca. “El otro día lo escuché a Flavio (es Sergio) Conceição, el técnico, decir que tiene algunas cosas que aprender. ¡Muchas cosas que aprender!”, remarcó.

“No le falta un paso, le falta un kilómetro para la élite. No tiene pase largo, no tiene pase filtrado, no tiene remate al arco, no tiene idea táctica, no tiene cabezazo, no tiene velocidad, no tiene gol. No me podés rebatir nada de todos estos fundamentos que que te acabo de decir”, enumeró el conductor en diálogo con Doble Mérito mientras intentaba hacer una defensa de las aptitudes que el jugador mostró tener desde que llegó a Porto.

Diego Díaz planteó incluso una comparación con Enzo Fernández, exfutbolista de River que también dio el salto a Europa para jugar en el fútbol portugués, aunque con Benfica, y que tras coronarse campeón mundial en Qatar con la Selección Argentina fue transferido al Chelsea en 120 millones de euros. “Varela a Europa va como apuesta, como van ese tipo de jugadores. A Enzo Fernández también lo llevaron como una apuesta. La rompió y está en Inglaterra. Son incomparables, ¿no?”, dijo.

¿Qué había dicho el entrenador de Porto sobre Varela?

La frase de Sergio Conceição a la que hizo referencia Diego Díaz para fijar su postura en relación a Alan Varela tuvo lugar en el estreno de este en Champions League, en el partido de la primera fecha de la fase de grupos que terminó con victoria 3-1 como visitante del Shakthar Donetsk. Tras los elogios que acumuló el mediocampista argentino en esa presentación, hizo una referencia no solo a él sino a otros jóvenes fichajes del equipo. “Todavía tienen que entender algunas de las ideas que tengo para los futbolistas que juegan en esa posición. Creo que todavía tienen algo que mejorar, incluso diría que tienen mucho que mejorar”, había señalado.

¿Cuántos partidos lleva disputados Alan Varela en Porto?

Llegado al club en agosto, Alan Varela lleva disputados apenas siete partidos en Porto: cinco de ellos correspondientes a la Primeira Liga y dos a la Champions League, siendo titular tanto en la victoria ante Shakhtar Donetsk como ante Barcelona. Y siendo destacado en esos dos compromisos internacionales por su buen rendimiento.

El partido de Alan Varela ante Barcelona

Pese a la derrota 1-0 jugando en condición de local, Alan Varela tuvo con Porto una destacada actuación ante Barcelona que provocó que la prensa española volviera a colocarlo en la órbita del equipo culé, que ya lo había sondeado en el pasado. En ese partido, solo falló 3 de las 40 entregas de pelota que propuso, tuvo seis recuperaciones, sin cometer ninguna falta, y lideró la planilla de pases largos con efectividad de 6 sobre 6. “Estilo, rapidez de juego en el primer toque y fluidez”, se leyó en el diario catalán Sport sobre su presentación.