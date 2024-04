En 2002 se vivió uno de los clásicos más vergonzosos de la historia, los hinchas del Barça no le perdonaron al portugués cambiar de vereda.

A mediados del 2000 se produjo uno de los pases más polémicos de la historia del fútbol. Luis Figo, emblema de Barcelona que había jugado las últimas cinco temporadas en Barcelona pasó directamente al Real Madrid. Pasaron más de 20 años y todavía siguen las repercusiones y los enojos, a tal punto que Netflix sacó una serie sobre el tema, contado por el propio portugués.

El fútbol en España si vive con gran pasión y la inmensa mayoría de los españoles son del Real Madrid o de Barcelona y la rivalidad no solamente es futbolística, también se involucran cuestiones regionales, políticos, sociales. Probablemente sea la rivalidad más fuerte del fútbol europeo. Por eso, los hinchas del elenco de Cataluña se sintieron sumamente dolidos cuando su mejor jugador pasó directamente al Merengue.

El clásico del cochinillo

El 23 de noviembre de 2002, Real Madrid visitó a Barcelona por LaLiga. El partido terminó 0 a 0 y probablemente se pueda pensar que pasaría al olvido rápidamente con ese marcador, pero no. Aquel clásico será recordado de por vida como el del cochinillo. Es que un Camp Nou repleto insultó de comienzo a fin a Luis Figo, la silbatina cada vez que tocaba la pelota era insoportable.

Hasta ahí, todo dentro de lo permitido: insultos y abucheos no están prohibidos en el fútbol. Pero la línea se cruzó cuando Luis Figo pateó dos córners, que, si bien debieron ser consecutivos, el segundo se demoró unos 20 minutos en ser ejecutado. El portugués fue a patear el primero desde la izquierda y el sector se llenó de proyectiles, inclusive el 10 agarró una botella de gaseosa e hizo algún gesto divertido con la situación.

Figo pateó el córner desde la izquierda y Tito Bonano la tuvo que sacar porque se le metía olímpico, entonces ahora el córner se tenía que patear desde la derecha. Pero los proyectiles en ese sector tenían otro calibre: una botella de whisky y lo más llamativo y desafortunado de todo, una cabeza de un cochinillo. El árbitro del partido paró el partido, los jugadores fueron al vestuario y todo se reanudó unos 15 minutos más tarde.

Figo y una publicidad en referencia al mítico clásico

El portugués realizó una publicidad para Uber eats en la que, de manera divertida, rememora el clásico del cochinillo. En la misma dice: “Han pasaron muchos años desde aquel fatídico clásico. Desde entonces me habeís lanzado casi de todo. Para todos los que me echáis de menos, ya no teneís que esperar que saque un córner para que coma cochinillo, porque en Uber eats podemos pedir casi casi de todo. Y para celebrar este clásico han metido mi plato favorito. Eso sí, si vaís al partido, deja el cochinillo en casa”.

Luis Figo, enemigo número 1 de FC Barcelona