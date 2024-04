Los hinchas de Barcelona cometieron un tremendo error que se volvió viral a minutos del partido de vuelta de cuartos de final de Champions League ante PSG. En las inmediaciones del Estadio Olímpico de Montjuic, una multitud del conjunto catalán arrojó todo tipo de proyectiles contra el micro de su propio equipo. ¿Por qué? Porque pensaron que era el del club parisino.

De acuerdo a medios como RAC1, hubo varias bengalas y cánticos de parte de los hinchas de Barça mientras pasaba el micro con los futbolistas culés. Sin embargo, algunos aficionados arrojaron algunos proyectiles pensando que se trataba del autobús que transportaba a los jugadores de PSG.

El error se viralizó en redes sociales con imágenes donde destaca el micro todo lleno de humo por las bengalas, pero se nota también algunos cánticos en contra y también los proyectiles.

Barcelona y PSG, un nuevo duelo caliente en Champions League

Los ánimos entre Barcelona y PSG no son los mejores. De hecho, hubo mucha polémica en la previa por la actitud de los hinchas parisinos, que llegaron a amenazar a los del Barça. Al final, no hubo ningún conflicto fuera o dentro del Parque de los Príncipes.

Pero, en España no gustó una actitud de uno de los ex jugadores de Barcelona. Ousmane Dembélé gritó su gol contra su antiguo club de una forma desaforada que cayó muy mal. Si bien no tuvo ningún tipo de dichos o gestos polémicos en la previa, lo hecho en el campo de juego terminó de romper la relación con los hinchas catalanes.

Por este motivo, en la previa al partido de vuelta, hubo algunos carteles y hasta billetes con la cara de Dembélé, además de cánticos en su contra como “no olvidamos, Judas“.

