Tiempo después de explotar en la Fórmula 1, donde se destaca como uno de los corredores del Williams Racing Team, el piloto Franco Colapinto, dio una entrevista en la que eligió a los tres mejores deportistas argentinos de la historia. Uno de los destacados por el nacido en Pilar, fue Fernando Belasteguín, quien no está atravesando su mejor momento deportivo.

Es que, el astro del pádel que fue número 1 del mundo durante 16 años consecutivos, no fue convocado para formar parte del plantel de la Selección Argentina que disputará el Mundial que se llevará a cabo en Doha, Qatar, desde el lunes 28 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre.

El motivo por el que los entrenadores Gabriel Reca y Rodrigo Ovide no convocaron al nacido en Pehuajó fue pura y exclusivamente por una cuestión de nivel, ya que Belasteguín está disputando el último año de su carrera a los 45 años y su rendimiento dentro del 20×10 no fue el mejor a lo largo de la temporada.

De esta manera, el astro argentino pone final a su carrera con la Selección Argentina, en la que jugó durante 20 años y su performance fue más que positiva, a tal punto de que ganó seis títulos mundiales (2002, 2004, 2006, 2014, 2016 y 2022).

Además, en la última edición de la Copa del Mundo de Pádel, Belasteguín fue una pieza importante para que Argentina logre el 11º título de su historia, ya que junto a Sanyo Gutierrez ganó el tercer punto en la final contra España por 6-4/5-7/6-3 ante Momo González y Alex Ruiz.

Fernando Belasteguín levanta la Copa del Mundo.

La vez que Franco Colapinto elogió a Fernando Belasteguín

“El tercero es Belasteguín. Me está gustando mucho el pádel, me está gustando un montón y la verdad es que me encantaría tener el talento que tiene él con la pala. Es un gran deportista argentino y alguien que ahora estoy siguiendo mucho”, comentó Colapinto al elegir a Belasteguín como el tercer mejor deportista argentino de la historia.

El mensaje de Fernando Belasteguín tras quedar afuera del Mundial

“Hola a todos. Como ya saben, no estaré en el mundial de Doha con la Selección Argentina. Ayer, en una charla muy linda y muy emocionante con Gabi y con Rodri, me dijeron que no iban a contar conmigo. Han sido 20 años desde el 2002 hasta el 2022 defendiendo la Selección Argentina. No tengo palabras para describir lo que he sentido y lo que siento por la camiseta argentina y todo el cariño que me han dado ustedes. Quiero darle las gracias a cada uno de los cuerpos técnicos y compañeros que tuve a lo largo de todos estos 20 años. Me quedo con el último triunfo disputando con la Selección Argentina en Dubai en el 2022, que nos dio el título de campeones del mundo, y desearle al actual equipo, un equipazo, a los capitanes, Rodri, Gabi, a todo el cuerpo técnico, el presidente de la APA y toda la gente que vaya, lo mejor. Ojala que Argentina vuelva a ser campeona del mundo, lo tenemos muy difícil contra un equipazo como es España, pero estoy muy contento del equipo que nos va a representar. Esta vez me va a tocar alentar desde afuera como lo hice antes del 2002 cuando no estaba, y ahora me toca estar otra vez de afuera, alentar como lo hice siempre por la camiseta argentina. Y muchísimas gracias a todos por haber contado conmigo durante estos 20 años para poder defender la camiseta argentina”, comentó en un video publicado en sus redes sociales.

Los convocados de Argentina para el Mundial de Pádel