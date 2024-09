Desde su debut oficial en la Fórmula 1, donde corrió en el Gran Premio de Monza, el piloto argentino Franco Colapinto empezó a estar cada vez más presente en los medios de comunicación, no solo por su buena performance en cada carrera, sino que también por su carisma a la hora de hablar en entrevistas.

Ahora, en una nueva nota que dio, el piloto de 21 años tuvo que elegir a los tres mejores deportistas de la historia de Argentina, y en este ranking no incluyó a Lionel Messi, pero sí eligió a otra gloria del fútbol tal como lo fue Diego Armando Maradona. Además, escogió a un reconocido piloto y cerró el podio con un jugador de pádel.

Los tres mejores deportistas argentinos de la historia según Franco Colapinto

Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio, histórico piloto argentino. (Foto: IMAGO / Heritage Images).

“Al final, empecé con él en mi carrera en el automovilismo, vi mucho sobre él, muchos documentales y videos. Es el que me metió, el que me inculcó el automovilismo en la sangre, así que Fangio es el que siempre va a estar conmigo en mi corazón”, expresó Colapinto.

A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, el piloto nacido en Balcarce, se consagró campeón en 5 oportunidades: 1951 con Alfa Romeo SpA, 1954 con Officine Alfieri Maserati, 1955 con Daimler Benz AG, 1956 con Ferrari y 1957 con Officine Alfieri Maserati. Además, fue subcampeón en 1950 y 1953.

Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona en su paso por Boca. (Foto: IMAGO).

“El segundo es Maradona, que al final nos hizo tan felices y nos dio tantas alegrías a todos los argentinos, y me encantaría en algún momento poder darle todas esas alegrías a ustedes”, manifestó el piloto, confesando que Diego es una de sus inspiraciones para ir por más en su carrera.

No hace falta hacer un recorrido profundo de la carrera de Maradona para conocer la magnitud que tuvo en el mundo del fútbol ya que no solo dejó su marca en la Selección Argentina, con quien ganó el Mundial de México 1986, sino que también lo hizo en Napoli, donde su llegada marcó un antes y después en la historia del club.

Fernando Belasteguín

Fernando Belasteguín, gloria del pádel. (Foto: IMAGO / NurPhoto).

“El tercero es Belasteguín. Me está gustando mucho el pádel, me está gustando un montón y la verdad es que me encantaría tener el talento que tiene él con la pala. Es un gran deportista argentino y alguien que ahora estoy siguiendo mucho”, cerró al mencionar a un hito del pádel mundial.

El nacido en Pehuajó, está disputando su última temporada como jugador de Pádel profesional, y es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, ya que, entre otras cosas, se mantuvo como número uno en el ranking mundial durante 16 años consecutivos. Además, consiguió 162 títulos en su carrera, y con la Selección Argentina ganó 6 Mundiales.