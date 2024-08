El pasado 20 de julio era el día señalado para que Mike Tyson y Jake Paul se subieran al ring frente a millones de espectadores en el primer combate en vivo por Netflix. Sin embargo, todo debió suspenderse por una úlcera que sufrió el ex campeón del mundo, lo cual retrasó el combate unos meses.

Jake Paul peleó igualmente, y venció por nocaut técnico a Mike Perry, luchador de puño limpio, en seis rounds. Aún así el objetivo era Tyson y la pelea fue reprogramada para el 15 de noviembre, pero ahora comienza a generar preocupación la salud de Iron Mike.

“Honestamente, creo que van a terminar parando la pelea“, afirmó Aloys Junior, boxeador profesional británico de 21 años en diálogo con talkSPORT. “[Mike] es simplemente demasiado viejo, y a su edad, su cuerpo ha decaído demasiado“, afirmó ‘El Animal’.

El boxeador profesional Aloys Junior cuestiona el estado de salud de Mike Tyson para el combate contra Jake Paul.

Junior reconoció que no le gustaría ver el legado de Tyson empañado por esta pelea de exhibición contra Paul: “No me gustaría verlo, él fue uno de mis ídolos. No se si se dará la pelea, pero espero que no“, afirmó.

Mike Tyson afirma estar perfectamente para el combate

Tyson confirmó estar en perfectas condiciones para el combate.

En mayo pasado Mike Tyson sufrió una descompensación mientras se encontraba en un avión, en viaje de Miami a Los Ángeles. Todo ello como consecuencia de una úlcera, y el motivo central por el que la pelea que se iba a disputar en el AT&T Center terminó por ser reprogramada.

Luego de su problema de salud, Mike Tyson brindó una entrevista con el portal Esquire, donde destacó encontrarse en perfecto estado y continuo entrenamiento de cara al combate de exhibición. “Me siento al 100%, aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul“, afirmó Iron Mike, quien no se mostró preocupado por su rival: “Larry Holmes fue un legendario boxeador, un campeón y luchador que estuvo activo cada día de su vida… Yo voy a pelear con un YouTuber”, declaró.

Cuándo pelean Mike Tyson vs. Jake Paul

Tyson y Paul se enfrentarán en noviembre.

Luego de la reprogramación del combate, la nueva fecha establecida para la contienda de exhibición entre Mike Tyson y Jake Paul es el 15 de noviembre, en el mismo recinto que iba a albergar la pelea original, el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La pelea será emitida, tal y como estaba preestablecido, por Netflix, en lo que será una revolucionaria transmisión en vivo para la plataforma dedicada al streaming de series y películas.