La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue tendencia en las últimas horas luego de ser entrevistada en el programa Duro de Domar, de la señal de noticias C5N. Allí tocó varios temas, entre ellos se refirió a la salud de su hija Florencia.

“El intento de asesinato sí me ha impactado mucho, porque pensé qué sería de Florencia si yo no estoy. Ella me necesita”, dijo cuando le preguntaron por el intento de magnicidio hacia su persona a fines del 2022. Y, con respecto a su hija, agregó: “Si a mí me pasara algo, sufriría mucho y podría agravarse su enfermedad”.

+¿Cuál es la enfermedad que padece Florencia Kirchner?

En los últimos años se supo que la joven de 32 años padece linfedema, que es una acumulación anormal de líquido en el tejido blando debido a una obstrucción en el sistema linfático. Esto ocasiona hinchazón en brazos y piernas.

“En la enorme mayoría de los casos no es grave. Aunque hay casos que pueden serlo, cuando se trata de padecer elefantiasis, que es la expresión más grave de los linfedemas”, fue lo que dijo al respecto hace algunos años Daniel Onorati, presidente de la Asociación Argentina de Flebología, en diálogo con Radio La Red.

Esta noticia se dio a conocer en el 2019 cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un video en redes sociales, donde responsabiliza a la Justicia por los problemas de salud de su hija Florencia.

+¿Se puede tratar la linfedema?

Distintos expertos coinciden en que la linfedema puede ser tratada con kinesiología, tratamiento fisio terapéutico y terapia compresiva. Si es necesario, también se recomienda el uso de algunos antibióticos, dependiendo del paciente y el grado de avanzado que tenga la enfermedad.