Este domingo 13 de agosto se llevaron a cabo en Argentina las elecciones PASO y Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, se impuso como el candidato presidencial más votado con el 30,28% de los votos a nivel país. Es por este motivo que su nombre se volvió tendencia en todas las redes sociales del país y distintas figuras públicas comenzaron a dar sus opiniones.

Una de ellas fue Lali Espósito, reconocida cantante y actriz que no tardó en volverse tendencia nacional. Esto se debe a que en primera instancia publicó un tweet que ya lleva más de 35 millones de visualizaciones. El mismo dice lo siguiente: “Que peligroso. Que triste”.

Al ver la repercusión del mismo, Lali publicó otro mensaje en la misma red social: “No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del “otro bando” y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”. Y cerró: “Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen!”.

+¿Cuál fue la respuesta de Javier Milei para Lali?

En Radio Rivadavia le consultaron a Javier Milei sobre los dichos de Lali Espósito. El candidato a presidente contestó lo siguiente: “Perdón, no sé quién es. Escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

+¿Qué dijo Trueno sobre Javier Milei?

Otro de los cantantes que se pronunció al respecto sobre la victoria en las PASO de Javier Milei fue Trueno, uno de los raperos más conocidos del país. “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, escribió.