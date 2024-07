El pasado sábado 20 de julio, el delantero argentino que se desempeña en la Roma, Paulo Dybala, vivió un día más que especial, ya que celebró con una gran fiesta su matrimonio con la actriz y cantante argentina, Oriana Sabatini, con quien lleva más de 6 años en pareja.

Este evento, se llevó a cabo en el Dok Haras, un lujoso lugar de eventos ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, con la presencia de más de 300 invitados, entre los que se destacaron 6 campeones de la Copa América 2024, como Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso, junto a sus respectivas parejas.

Días después de esta gran celebración, que contó con un gran hermetismo, ya que los invitados no pudieron utilizar sus celulares dentro del salón de fiesta, comenzaron a salir a la luz algunos detalles, como los regalos que recibieron por parte de la pareja que contrajo matrimonio.

El productor de cine, Juan Pelosi, fue el encargado de viralizar los regalos que recibieron como souvenir los invitados de la boda, ya que horas después del evento publicó una historia en sus redes sociales. “Creo que no me traje todo el merch del fiestón de Oriana y Paulo”, comentó.

Un bolso negro con las letras O y P, que además tiene bordado en blanco la fecha 20-07-24, una chalina en color camel, un vaso hermético negro con sorbete, otro vaso transparente para preparar tragos, unos lentes con cristales en forma de corazón, y unos llamativos lentes de sol con cadenas doradas, fueron los obsequios de la pareja para sus invitados.

Los regalos de la boda de Dybala y Oriana.

Gabriela Sabatini no fue a la boda de Dybala y Oriana

La ex tenista argentina y tía de Oriana, no estuvo presente en este evento. La encargada de revelar esta información, fue Yanina Latorre en LAM, que explicó: “El tema es que los Sabatini que viven en Argentina no quieren a la pareja de Gaby, con quien ella está hace mil años y viven en Suiza porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra. En su momento, Oriana la dejó de seguir en redes, debe haber habido algún tipo de pelea o disputa. Si no pasara nada, ella vendría a la boda“.

“Pará, escuchá cómo se enteran. La boda la organiza una wedding planner que es Claudia Villafañe y tiene un contrato de confidencialidad total. La wedding la llamó para confirmar asistencia, le preguntó si asistía y Gaby contestó que no“, compartió la esposa de Diego Latorre, panelista del programa de chimentos.

Dos hermanos de Dybala tampoco asistieron a la boda

Otras de las ausencias resonantes de esta boda, pasa por los familiares del futbolista de la Roma, ya que según lo informado en Intrusos, Gustavo y Mariano, hermanos de Paulo, tampoco irán “por una pelea que fue en los últimos meses”.