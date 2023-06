Rober Galati vs. Grego Rossello: fecha, entradas, sede y todos los detalles de la pelea de Paren La Mano

Después de la dura noticia que recibió Paren La Mano, cuando Flavio Azzaro confirmó que no podría estar en la pelea contra Rober Galati, un nuevo retador famoso apareció en escena.

El hombre que reemplazará a Flavio Azzaro en el evento será nada menos que Grego Rossello, actor, humorista y conductor importante de Argentina. El protagonista confirmó su presencia con una llamada al aire en el programa del miércoles.

¿Cuándo será la pelea entre Rober Galati vs. Grego Rossello organizada por Paren La Mano?

La idea de los miembros del programa es que sea un evento masivo de fin de año, con invitados de lujo y en un lugar con mucho público. Aunque no hay fecha confirmada, la pelea se haría a finales de noviembre o en diciembre.

Rober Galati vs. Grego Rossello: dónde es la pelea de Paren La Mano

Tampoco hay lugar oficializado, aunque desde el comienzo resonaron posibles sedes. La idea inicial era que el evento se realice en el Movistar Arena. Sin embargo, en uno de los últimos programas, Luquitas insinuó que sería difícil hacerlo ahí. También aparece el Luna Park como posible sede.

Posibles invitados para Párense de Manos, la pelea entre Rober Galati y Grego Rossello

Además de Roberto Galati, Grelo Rossello y los otros miembros del programa (Luquitas Rodríguez, Alfredo Montes de Oca y Germán Beder), también habrá otros personajes famosos.

Según un tuit del conductor del programa, Juan Pablo Varsky estaría como comentarista del evento. También estaría Duki y hasta podría acompañar en los comentarios José Montesano.

Párense de Manos: ¿cómo será la venta de entradas para la pelea entre Rober Galati vs. Grego Rossello?

Como todavía no hay fecha ni lugar confirmado, la venta de entradas todavía no fue lanzada. De todas maneras, los tickets para todos los shows de Paren La Mano se venden mediante All Access, por lo que es probable que se venda mediante esa plataforma.