"Esto es todo una mentira, saquen a todos los periodistas, la puta que los parió. Tres años torturándolo, no me importa más nada", exclamó Rosalía Zárate al momento del desmayo de su hijo Máximo Thomsen tras darse a conocer el veredicto de cadena perpetúa por el crímen de Fernando Baéz Sosa.

De esta manera, la reacción de la madre del declarado como coautor del asesinato del joven de 18 años en Villa Gesell en 2020 fue apuntada directamente contra la prensa, acusando a los principales medios como culpables de lo hecho por su hijo. A su vez, durante el problema físico que sufrió uno de los rugbiers gritó por un médico y además agregó: "No me quedo tranquila hasta que me dejen estar con él. Tengo que estar con él".

¿Quién es Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen?

Tal como se dijo anteriormente, Rosalía Zárate es la madre de Máximo Thomsen y esposa de Javier Thomsen, padre de uno de los coautores del asesinato de Baéz Sosa. Además de esto, la mujer en cuestión es también la tía de Matías Benicelli, rugbier que al igual que su primo fue condenado a prisión perpetúa.

Además de esto, se puede saber que la madre del acusado es arquitcta y debió renunciar a su cargo municipal bonaerense de Secretaria de Obras Públicas al momento en el que el juicio comenzó su curso.

Por otro lado, el padre de Thomsen cuenta con la edad de 56 años y se dedica a la venta y comercio de accesorios para vehículos automotores como asi también motocicletas.