Si, es él. Sebastián Báez. El mismo que tras su victoria en Estoril ocupará el puesto 40 del ranking ATP, 19 lugares más arriba. Y conformará el cuarteto de argentinos del Top 50 junto con Diego Schwartzman (15°), Federico Delbonis (37°) y Francisco Cerúndolo (49°).

El bonaerense de 21 años había arrancado este 2022 en el puesto 99, después de un 2021 que lo tuvo celebrando varias victorias (seis en total) en el circuito Challenger de la ATP. Y ya en este año se quedó con la espina en el torneo de Santiago, cuando cayó en la final. Pero su tenis en crecimiento dejaba evidenciar que estaba por llegar su primer título, y así fue.

En en el ATP 250 de Portugal, fue dejando en el camino al local Joao Sousa (83), al croata Marin Cilic (23), al francés Richard Gasquet (80) y en semifinales al español Albert Ramos Viñolas. Todos triunfos resonantes. En la final, ante el estadounidense Frances Tiafoe no dejó dudas: fue 6-3 y 6-2 en algo más de una hora y media de partido y levantó el trofeo.

Durante toda la semana, la frase que dio vueltas en las redes sociales fue el "Why not Me?" ("¿Por qué no yo?") con el que firmó a cámara tras cada partido. Hasta el final, que se dio el gusto de escribir de puño y letra "Yes, It's me" ("Sí, soy yo") después de lograr el título. "El significado era creer en mí mismo, en lo que tengo, en lo que soy. ¿Por que yo no? Ese es realmente el mensaje de confiar, creer que se puede lograr", explicó.

Número 1 del mundo en Junior en 2018, Seba Báez ya tiene su primer título ATP y no descansará. Se sacó una pesada mochila después de perder varios torneos en primera ronda y encarará lo que se viene seguro con otra confianza. Ahora viajará a Roma, para encarar lo que se viene, pero ahora desde mucho más arriba.