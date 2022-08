Ambos tienen una estatura similar y una sonrisa bastante contagiosa. Y aunque no comparten mundos, lograron una relación de amistad que perdura en el tiempo y que los encuentra juntos cada vez que coinciden en algún lugar del mundo, por lo general, claro, en la previa al US Open. Este 2022 no fue la excepción: allí se conocieron y allí sostienen este particular vínculo Ben Stiller y Diego Schwartzman.

“Lo conocí hace un tiempo, en 2019. Él tiene una buena relación con Rafa Nadal. En 2019 lo cruzamos cuando se estaba acreditando, le pedimos una foto y nos contó que le gustaba mucho el tenis, que iba siempre al US Open. Yo estaba con mi entrenador, con Chelita, nos sacamos una foto y nos quedamos charlando”. Así fue que nació, contó en ESPN y otra vez los tres, junto con la novia del Peque, volvieron a divertirse en un entrenamiento.

Peque contó que aquel año cayó derrotado por Rafa y que el actor de Mi novia Polly, La Familia de mi novia, Zoolander, entre otras películas, pidió su teléfono y lo saludó por Whatsapp, felicitándolo por el juego. Así siguieron en contacto aún en medio de la pandemia y hasta compartieron una cena. En este 2022 la relación sumó un capítulo más, pelotearon, se divirtieron y otra vez mezclaron el mundo del deporte con el hollywoodense.

Más allá del momento de relajación, el argentino ya puso nuevamente la cabeza puesta en el torneo en el que debutará el martes ante el norteamericano Jack Sock (49°), no antes de las 21.15. Peque es el número 16 del ranking y el 14° preclasificado y viene de caer en octavos del Masters de Cincinnati ante Stefanos Tsitsipas.

Cuándo juegan los argentinos

Lunes

12.30 Francisco Cerúndolo vs Andy Murray

12.30 Facundo Bagnis vs Sebastian Korda

13.15 Tomás Etcheverry vs Hugo Grenier

16.30 Pedro Cachín vs Aljaz Bedene



Martes

13.00 Sebastián Báez vs Carlos Alcaraz

13.15 Federico Coria vs Tallon Griekspoor

13.15 Federico Delbonis vs John Isner

21.15 Diego Schwartzman vs Jack Sock