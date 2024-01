Bolavip te trae la agenda deportiva de este jueves 11 de enero. Hay actividad con partidos decisivos de la Supercopa de España y la Copa Italia, además de otros partidos en Europa y Sudamérica. También hay acción de la NBA y otras ligas de básquet, así como también tenis, vóley y el Rally Dakar. Aquí puedes ver los horarios y canales para ver todos estos eventos en vivo.

Barcelona y Osasuna juegan una nueva semifinal de la Supercopa de España por un lugar en la final donde espera Real Madrid. Además, Juventus y Frosinone se enfrentan por un lugar en la semifinal donde espera Lazio. En tanto, hay partidos de la Superliga de Turquía, la Taça de Portugal. Y, además, la Serie Río de la Plata tiene un partido, que protagonizan Cerro de Uruguay y Vélez de Argentina.

En tanto, la temporada regular de la NBA continúa con varios partidos, al igual que la Euroliga y la Liga Nacional de Básquet. La Liga Argentina de Vóley retoma actividad tras el receso de fin de año. El Rally Dakar sigue con una nueva jornada, mientras que el tenis tiene mucha acción con la qualy del Australian Open, los torneos de Adelaida y Auckland, además del Challenger de Buenos Aires.

Supercopa de España

⚽ Barcelona vs. Osasuna: DGO, DSports, Tigo Sports Bolivia, Tigo Sports+ (Paraguay), Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+, ESPN Deportes, ESPN 2 (USA), Movistar Supercopa de España, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

Copa Italia

⚽ Juventus vs. Frosinone: Star+, ESPN México, CBS Sports Golazo, Paramount+ (USA), Movistar+, DAZN 1

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Superliga de Turquía

⚽ Sivasspor vs. Galatasaray: Star+, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Trabzonspor vs. Samsunspor: Star+, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

Taça de Portugal

⚽ Santa Clara vs. Nacional: GOLTV, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Vitória Guimarães vs. Penafiel: Star+, LaLiga+ España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:15 hs | 🇺🇸 PT 12:15 hs | 🇪🇸 21:15 hs

Serie Río de la Plata

⚽ Cerro vs. Vélez Sarsfield: Star+, ESPN Premium, VTV+, GOLTV, GOLTV Español, Fanatiz USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

NBA – Temporada regular

🏀 Cleveland Cavaliers vs. Brooklyn Nets: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

🏀 Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Oklahoma City Thunder vs. Portland Trail Blazers: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Dallas Mavericks vs. New York Knicks: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs (viernes 12) | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

Euroliga

🏀 Real Madrid vs. Valencia: DGO, DSports 2, Movistar+, Movistar Deportes

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Liga Nacional de Básquet

🏀 Ferro vs. Argentino: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Riachuelo vs. Instituto: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Australian Open

🎾 Qualy: Star+, ESPN, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:40 hs (viernes 12) | 🇧🇴 🇻🇪 23:40 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:40 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:40 hs | 🇺🇸 PT 19:40 hs | 🇪🇸 04:40 hs

ATP 250 Adelaida

🎾 Semifinales: Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:30 hs (viernes 12) | 🇧🇴 🇻🇪 23:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 04:30 hs

ATP 250 Auckland

🎾 Semifinales: Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Challenger de Buenos Aires

🎾 Octavos de final: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

Liga Argentina de Vóley

🏐 River Plate vs. Obras de San Juan: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

🏐 Defensores de Banfield vs. San Lorenzo: TyC Sports, TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:10 hs | 🇺🇸 PT 17:10 hs | 🇪🇸 02:10 hs

Rally Dakar

🏎️​ Resumen 07: Star+, ESPN 2

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs