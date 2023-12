Bolavip te trae todos los partidos y eventos deportivos para ver hoy. La agenda deportiva de este jueves 28 de diciembre trae actividad para todos los gustos con fútbol, básquet y hasta fútbol americano. A continuación, te dejamos los horarios y canales para ver todos estos encuentros en vivo.

La Premier League termina su jornada 19 con dos partidos: Tottenham visita al siempre difícil Brighton, mientras que Arsenal quiere volver a ser líder cuando reciba al West Ham. Además del fútbol internacional, habrá NBA y Euroliga para disfrutar, así como también el inicio de la semana 17 de la NFL con el juego de Jueves por la Noche.

Agenda deportiva del jueves 28 de diciembre

Premier League

⚽ Brighton vs. Tottenham: Star+, ESPN, SiriusXM FC, USA Network, nbcsports.com, NBC Sports App, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, DAZN España, DAZN 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Arsenal vs. West Ham: Star+, Paramount+ (México), SiriusXM FC, Peacock, DAZN España, DAZN 1, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:15 hs | 🇺🇸 PT 12:15 hs | 🇪🇸 21:15 hs

NBA

🏀 Boston Celtics vs. Detroit Pistons: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Chicago Bulls vs. Indiana Pacers: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🏀 Golden State Warriors vs. Miami Heat: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs (viernes 29) | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

🏀 Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs (viernes 29) | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

🏀 Los Angeles Lakers vs. Charlotte Hornets: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:30 hs (viernes 29) | 🇧🇴 🇻🇪 23:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 04:30 hs

Euroliga

🏀 Bayern Múnich vs. Valencia Basket: DGO, DSports 2, Movistar Plus+, Vamos

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

NFL

🏈 Cleveland Browns vs. New York Jets: Star+, FOX Sports 3, NFL Game Pass Internacional en DAZN, Prime Video, Fubo, NFL+, Movistar Deportes, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:15 hs | 🇺🇸 PT 17:15 hs | 🇪🇸 02:15 hs