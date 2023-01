Otro empate. Otro partido con muchísimos goles. Pero esta vez, cuando ya no suma la igualdad y hay que definir, los shootsouts no estuvieron a favor de Argentina. Tras igualar 5 a 5 con Corea del Sur por el repechaje para los cuartos de final del Mundial de India, Los Leones quedaron afuera de la competencia.

En Bhubaneswar quedó en evidencia no sólo el dolor de la derrota, sino también el no haber conseguido el objetivo de seguir en el Mundial. Porque, además, Argentina hizo un buen papel pero no pudo sostener el resultado y por eso -como ante Australia y Francia- una vez más fue empate. Claro que para pasar de ronda y enfrentar a Países Bajos había que ganar en los shootsouts y es lo que Los Leones no pudieron lograr.

El análisis del DT

Tras el partido, el DT Mariano Ronconi dejó sus sensaciones aunque aclaró que le resultaba muy difícil analizar la actuación de su equipo minutos después de la eliminación. "Es una gran desilusión, un análisis ahora es medio complejo. Creo que no jugamos bien los momentos importantes del partido, no pudimos aguantar el resultado, pero los chicos dejaron todo en la cancha", comenzó por ESPN.

"No se consiguió lo que queríamos, estábamos muy ilusionados para pasar, es una gran desilusión. Nos faltó manejar más la pelota y cerrarnos más atrás. Si defendés mal el área perdés, y siento que eso pasó hoy. Estamos con bronca", agregó.

Sin embargo, el coach destacó que se trata de un equipo muy joven, con nueve jugadores debutantes en mundiales y es por eso que sigue siendo positivo lo conseguido hasta acá. "Es un aprendizaje muy grande, la mayoría que debutaron en un Mundial".

Ahora Los Leones deberán regresar y comenzar a analizar lo que se viene, ya continuarán con la FIH Pro League y en octubre será tiempo de los Juegos Panamericanos.

El partido

Argentina siempre estuvo arriba en el marcador y fue cerrando los cuartos al menos con un gol arriba. Primero fue 1 a 0 con el gol de Maico Casella, luego en el segundo convirtieron Nicolás Keenan y Nicolás della Torre para el 3 a 2; el tercer cuarto cerró con un 4 a 3 gracias al gol de della Torre nuevamente; y ya en el último cuarto Keenan puso el 5 a 3, logrando la mayor diferencia en el partido.

Sin embargo, a los 50 y los 56 llegaron los goles coreanos (Jang y Lee) y fue empate en cinco. En los penales australianos cayeron 3 a 2 y fue despedida mundialista.