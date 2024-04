Cuesta entender como en 2024 y en una sociedad tan avanzada para algunas cosas, que todavía haga ruido que una mujer relate un partido de fútbol o que cubra campo de juego o inclusive que se siente a opinar o analizar en un programa de televisión. Afortunadamente, los tiempos en que la voz de los hombres era más valiosa que la de las mujeres dejó de existir, aunque todavía muchos no quieran verlo.

En los últimos años, la mujer comenzó a tener un rol más preponderante en el mundo del fútbol, ya sea en el femenino como también en los medios de comunicación. En 2021, la TV Pública tuvo en su pantalla el programa Relatoras en las que distintas mujeres competían para ver quien era la mejor relatora y la ganadora fue Lola del Carril, una joven que actualmente tiene 25 años y es oriunda de Vicente López.

Además de ganarse una voz en la pantalla de la TV Pública para relatar, ella se insertó en los medios de comunicación y actualmente trabaja en ESPN. Entre sus principales logros está el de haber sido la primera mujer en relatar un partido mundialista, eso sucedió en Qatar 2022.

La relatora recibe críticas por su trabajo en las redes sociales y el pasado domingo estalló contra los que se ocupan de gastar su tiempo en las redes sociales enviando mensajes ofensivos. Compartió una serie de historias en las que reflejaba cómo se sentía luego de ser cuestionada por relatar un partido de fútbol.

El fuerte descargo de Lola del Carril en Instagram

“Te juro me angustia mucho venir a relatar 4 horas seguidas y salir y solo recibir mierda. Lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta y no me digan ´que no te importe´, porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante porque uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre. Sociedad de mierda, anticuada y machista. Vayan a laburar y dejen ser. Van a lograr que deje de hacerlo”, compartió la relatora en su cuenta de Instagram acompañado de una foto con lágrimas en los ojos. En la siguiente historia fue tajante: “Te juro duele mucho”.