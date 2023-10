El torneo de fútbol de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tendrá un gran ausente, la Selección Argentina Masculina. El conjunto nacional no dirá presente en esta competencia, y llama la atención su ausencia.

Los países que disputarán estos Juegos son Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Estados Unidos, México, República Dominicana y Honduras. Por lo que a continuación, te contamos por qué a Selección Argentina de Fútbol Masculino no participa en los Juegos Panamericanos 2023.

¿Por qué la Selección Argentina de Fútbol Masculino no participa en los Juegos Panamericanos 2023?

La Selección Argentina de Fútbol Masculino no participa de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 porque no se clasificó. Esto se debe a que en el Torneo Sudamericano Sub 20 que servía de clasificación a los Panamericanos, Argentina no logró pasar la primera fase.

El conjunto entrenado por Javier Mascherano finalizó en el 4° puesto de su grupo, y no logró acceder a la Fase Final. Solamente los primeros 3 equipos de la última etapa conseguían el boleto a los Panamericanos 2023.

¿Cuándo empiezan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 comienzan el viernes 20 de octubre, y finaliza el domingo 5 de noviembre.