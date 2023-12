Bolavip te trae la agenda deportiva del día con todos los partidos y eventos que se disputan este lunes 11 de diciembre. El fútbol internacional no para y habrá duelos para todos los gustos, el Súperclásico entre Boca y River se muda de disciplina con el encuentro en la Liga Argentina de Vóley, el básquet de la NBA y la Liga Nacional continúa, mientras que habrá actividad de la NFL y el hockey sobre césped con las Leonas y los Leones.

LaLiga de España y la Serie A nos dejan los últimos partidos de la jornada para este lunes. Lo más interesante en materia deportiva vendrá por otras disciplinas. Los ojos de los hinchas de Boca y River estarán en el duelo de la Liga Argentina de Vóley. Luego de 15 años, el ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’ se enfrentan en esta competencia en un juego imperdible en ‘La Bombonerita’.

La NBA continúa con su temporada regular donde habrá hasta 11 partidos distintos para disfrutar. Por su parte, la Liga Nacional también ofrece un interesante duelo para la jornada nocturna. Al mismo tiempo, la NFL tiene hasta dos buenos partidos en el clásico Monday Night. Y, por último, las Leonas y los Leones van por otros triunfos en la FIH Pro League.

Agenda deportiva del lunes 11 de diciembre

LaLiga de España

⚽ Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo: DGO, DSports, Tigo Sports Bolivia, Tigo Sports+, Sky HD, ESPN+, ESPN Deportes, Movistar+, GOL PLAY, DAZN LaLiga, DAZN España.

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Serie A de Italia

⚽ Empoli vs. Lecce: Star+, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 10:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Cagliari vs. Sassuolo: Star+, ESPN 2, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 12:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Liga Argentina de Vóley

🏐 San Lorenzo vs. Ciudad: TyC Sports 2, TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

🏐 Boca vs. River: TyC Sports, TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Liga Nacional de Básquet

🏀 Comunicaciones vs. Oberá: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

NBA

🏀 Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Detroit Pistons vs. Indiana Pacers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Charlotte Hornets vs. Miami Heat: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Atlanta Hawks vs. Denver Nuggets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 New York Knicks vs. Toronto Raptors: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Houston Rockets vs. San Antonio Spurs: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 New Orleans Pelicans vs. Minnesota Timberwolves: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Memphis Grizzlies vs. Dallas Mavericks: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Hockey sobre Césped

🏑 FIH Pro League Femenino – Las Leonas vs. Países Bajos: Star+, ESPN 3

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

🏑 FIH Pro League Masculino – Los Leones vs. Países Bajos: Star+, ESPN 3

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏑 Mundial Júnior Masculino: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

NFL

🏈 Miami Dolphins vs. Tennessee Titans: Star+, ESPN 2, NFL Game Pass Internacional en DAZN, ESPN, ESPN Deportes, NFL+, Fubo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏈 New York Giants vs. Green Bay Packers: Star+, ESPN Extra, NFL Game Pass Internacional en DAZN, ABC, NFL+, Fubo, Vamos, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs