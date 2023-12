Este martes 12 de diciembre llega con una gran cantidad de partidos de fútbol y para todos los gustos. Se define la fase de grupos de la UEFA Champions League, inicia el Mundial de Clubes de la FIFA y se juega una verdadera final por un ascenso en el fútbol argentino. Todo esto y más en la agenda deportiva del día en Bolavip.

El fútbol internacional nos trae una jornada de definiciones con la definición de cuatro grupos de la UEFA Champions League. Manchester United es uno de los equipos más complicados, pero que todavía tiene chances de clasificar a los octavos de final. Además, jugarán Real Madrid, Inter y Sevilla, entre otros equipos.

En tanto, Marcelo Gallardo tiene una gran prueba con el inicio del Mundial de Clubes en donde su Al Ittihad quiere pasar de ronda ante Auckland City. Por último, en el plano fútbol, aparece la definición del ascenso a la Primera Nacional entre Douglas Haig y San Miguel.

Por último, la NBA llega con acción de, al menos, cinco partidos para disfrutar a la noche del martes. LeBron James y Anthony Davis con los Lakers se medirán ante los Mavs de Luka Doncic, mientras que el último campeón, Denver Nuggets, viaja a Chicago.

Agenda deportiva del martes 12 de diciembre

UEFA Champions League

⚽ Lens vs. Sevilla: Star+, ESPN 2, Cinemax, HBO Max, Paramount+, ViX, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:45 hs | 🇺🇸 PT 09:45 hs | 🇪🇸 18:45 hs

⚽ PSV vs. Arsenal: Star+, FOX Sports, ESPN, TNT Sports México, TNT Go, HBO Max, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, UniMás, Univision NOW, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:45 hs | 🇺🇸 PT 09:45 hs | 🇪🇸 18:45 hs

⚽ Inter vs. Real Sociedad: Star+, ESPN, ESPN 4 Sur, HBO Max, ViX, Paramount+, CBS Sports Network, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Union Berlin vs. Real Madrid: Star+, ESPN 2, HBO Max, ViX, Paramount+, Univision NOW, Galavision, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Napoli vs. Braga: Star+, ESPN 3, Cinemax, HBO Max, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 6, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Manchester United vs. Bayern Múnich: Star+, FOX Sports, ESPN, HBO Max, TNT Sports México, TNT Go, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 5, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Copenhague vs. Galatasaray: Star+, FOX Sports 2, FOX Sports 3 Cono Sur, HBO Max, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ RB Salzburg vs. Benfica: Star+, FOX Sports 3, FOX Sports 2 Cono Sur, HBO Max, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 8, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

FIFA Mundial de Clubes

⚽ Al Ittihad vs. Auckland City: FIFA+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

Definición ascenso a Primera Nacional

⚽ Douglas Haig vs. San Miguel: TyC Sports, TyC Play, DSports, DGO, Fanatiz México, TyC Sports Internacional

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

NBA

🏀 Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Chicago Bulls vs. Denver Nuggets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Phoenix Suns vs. Golden State Warriors: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs (miércoles 13) | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

🏀 Los Angeles Clippers vs. Sacramento Kings: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:30 hs (miércoles 13) | 🇧🇴 🇻🇪 23:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 04:30 hs