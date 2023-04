No era fácil el objetivo: viajaron a Colombia sin varias de sus mejores jugadoras. Por diferentes motivos no estaban Nadia Podoroska, Solana Sierra, Lourdes Carlé y Paula Ormaechea. Sin embargo, con dos singlistas debutantes y un doble que no había tenido demasiado rodaje, el equipo argentino comandado por Mercedes Paz fue superando rivales y, a falta de una fecha, ya se aseguró su presencia en los Playoffs se la Billie Jean King Cup.

Tras vencer a Perú 2 a 1, Argentina llegó a la cima de la tabla y deberá enfrentarse ante el local Colombia, que está en la segunda ubicación y que luchará con Chile para saber quién estará en noviembre con Argentina.

Es la tercera vez consecutiva que Argentina accede a esa instancia, que será entre el 11 y el 12 de noviembre con el tradicional formato local/visitante y en el que estará en juego llegar a las Qualifiers 2024, la zona grande de la competencia.

El equipo

Con las bajas de las principales figuras nacionales, las últimas dos en la previa al viaje a Cúcuta, Mecha Paz tomó rápidas decisiones. Martina Capurro Taborda, Berta Bonardi ya estaban citadas y sería el debut de ambas. Julia Riera es quien confirmó su citación y, tras las bajas de Podoroska y Carlé, convocó a Guillermina Naya, quien luego de una dura lesión estaba retornando a la competencia.

Así, el equipo ganó las cuatro series que jugó. A Guatemala y Bolivia primero, luego a Chile y Perú, el jueves, cuando se aseguró el pase a la próxima instancia. El año pasado Argentina accedió a la misma ronda pero luego cayó 3 a 1 con Brasil, en Tucumán. En el 2021 fue caída por 3 a 2 ante Kazajistán, en Córdoba.