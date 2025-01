Dejó afuera a Shaquille O’Neal y eligió a LeBron James: los 7 mejores jugadores de la historia de la NBA según Charles Barkley

Una de las mejores épocas de la historia de la NBA se produjo entre fines de los años ’80 y toda la década del ’90. Allí aparecieron basquetbolistas que cautivaron a los fanáticos, como fueron los casos de Michael Jordan, Charles Barkley, Scottie Pippen, Shaquille O’Neal y Kobe Bryant, entre otros. Ellos tomaron el legado que habían dejado jugadores de la talla de Larry Bird, Isiah Thomas, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Dominique Wilkins.

El deporte por excelencia de Estados Unidos se transformó en un verdadero espectáculo, formaron grandiosos quintetos y dejaron su huella en las diferentes temporadas que afrontaron, donde equipos como Phoenix Suns, Chicago Bulls, LA Lakers y Detroit Pistons dominaron la escena. Aquellos años son los más recordados por aquellos que se declaran fanáticos de la NBA, que ahora tiene a enormes figuras como LeBron James, Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo.

Con el paso de los años, y en gran mayoría todas estas figuras le pusieron un punto a sus respectivas carreras, a la hora de opinar respecto al pasado y al presente, las declaraciones generaron polémica. De hecho, Barkley ya había sido protagonista por su histórica rivalidad con Pippen, quien reveló los detalles que impidieron que el oriundo de Alabama pudiera conseguir un anillo en los 16 años que estuvo al máximo nivel.

Alejado de las canchas, pero no del deporte que lo catapultó al estrellato, The Chuckster ahora es panelista en TNT, dentro del programa Inside the NBA. Y en mayo de 2022 se animó a separar por generaciones para elegir a los 7 mejores basquetbolistas de toda la historia de la liga que fue fundada en 1946. Y sorpresivamente, dejó afuera a O’Neal.

Sin ordenarlos, Barkley solamente se encargó de elegir nombre por nombre a aquellos basquetbolistas que considera como los mejores, donde aparecieron Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Michael Jordan, LeBron James y Kobe Bryant.

Charles Barkley durante su etapa en Houston Rockets. (Getty Images)

Los logros de Charles Barkley en la NBA

Fue Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 1993.

Fue nombrado 11 veces All-Star de la NBA entre 1987 y 1997.

Fue MVP del All-Star Game de la NBA en 1991.

Fue elegido 5 veces al Mejor quinteto de la NBA entre 1988 y 1993.

Fue líder en rebotes de la NBA en 1987.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2006.

Fue incluido en el Equipo del 75 aniversario de la NBA en 2021.

Obtuvo dos medallas de oro olímpicas.

Fue incluido en el “Anillo de Honor de los Suns” de los Phoenix Suns en 2004.

La Universidad de Auburn y los Philadelphia 76ers retiraron su camiseta número 34.

