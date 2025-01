Michael Jordan y Scottie Pippen revelaron por qué Charles Barkley nunca ganó un anillo en la NBA: "No estaba lo suficientemente dedicado"

En la década de los ’90, Charles Barkley deslumbró a los fanáticos de la NBA tras convertirse en uno de los mejores ala-pívots bajos de la historia. Se sentó en la mesa de los grandes como Michael Jordan, David Robinson, Earvin “Magic” Johnson, Isiah Thomas, Larry Bird, Larry Johnson, Patrick Ewing y Scottie Pippen, con quien compartió el plantel de Houston Rockets.

El oriundo de Alabama que disputó 16 temporadas de la NBA entre 1984 y 2000, nunca logró conquistar un anillo. Sí, a pesar de que consiguió ser seleccionado en el mejor quinteto de la temporada en cinco ocasiones, como así también formó parte del Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996, donde logró la medalla de oro y en 2006 ingresó a Basketball Hall of Fame. A pesar de sus enormes cualidades, algo le faltaba.

Pippen, que compartió equipo con Barkley durante una temporada, lo conoció a fondo. Incluso, tenía muy buena relación con Jordan. Y así fue que el ex alero de Chicago Bulls se encargó de revelar la charla que tuvo con el nacido en New York. En sus memorias Unguarded, el de Arkansas le dio la derecha a MJ23: “Michael tenía razón”, escribió refiriéndose a la falta de disciplina por parte del ex Phoenix Suns.

“Charles no estaba lo suficientemente dedicado como para ganar un campeonato. Ni siquiera se le acercaba”, adjudicó quien en 1987 fue elegido en el draft por Seattle Supersonics. Y compartió un momento exacto de aquellos tiempos: “Antes de que comenzara la temporada, Tim Grover, el entrenador de Michael, vino a la ciudad para entrenar con Charles y conmigo. Charles no duró ni una semana”, recordó.

Charles Barkley a punto de lanzar en Phoenix Suns. (Foto: Instagram charles.barkley.fanpage)

En sus memorias, Pip se animó a comparar Air Jordan con The Chuckster: “Michael podía salirse con la suya jugando al golf y llevando un estilo de vida frenético. Charles no podía. En algo tenía que ceder, y eso era el baloncesto”, explicó. Además, señaló que “Charles se parecía mucho a Shaq (O’Neal). Por muy bueno que fuera, debería haber sido aún mejor”.

Scottie Pippen y Charles Barkley tuvieron problemas en Houston Rockets

A pesar de que Houston Rockets terminó la temporada regular con récord de 31-19 y llegó a los playoffs de la Conferencia Oeste, su actuación ante Los Angeles Lakers no fue la mejor y terminó siendo eliminado en la primera ronda. Allí fue que se desató una ‘guerra’ entre Charles Barkley y Scottie Pippen.

Una vez que finalizó la temporada, el oriundo de Arkansas solicitó el traspaso, algo que no cayó para nada bien en Barkley. De hecho, públicamente, lo llenó de críticas y llegó al punto de exclamar que Pippen debía disculparse con él. “Renuncié a más que nadie para conseguir a Scottie, y que él quisiera irse después de un año me decepcionó mucho”, dijo Sir Charles.

Con una de sus declaraciones más infames, llegó el contraataque de Pip: “No le pediría disculpas a Charles Barkley a punta de pistola. Nunca puede esperar una disculpa de mi parte. En todo caso, me debe una disculpa por venir a jugar con su lamentable y gordo (censurado)”.

