El español, figura en la última Copa del Mundo, habló sobre su presente y el pálpito para la próxima temporada.

En el Pádel Day de Argentina realizado por 1Win en Pilar, Bolavip estuvo presente y dialogó en exclusiva con Juan Lebrón, el español que fue número 1 del mundo durante cuatro años consecutivos, y que viene de consagrarse campeón del Mundial con su selección tras vencer a Argentina en la final.

Dentro de los temas que tocó, el ‘Lobo’ se refirió a la actualidad de la pareja con Leonardo Augsburger, a quien guía en sus primeros pasos en la élite del pádel. Además, fue realista con la posibilidad de volver a pelear por el número 1 del mundo, tras terminar la temporada como dupla 3.

-¿Cómo haces para acompañar a Ausgburger en las críticas y elogios por las redes sociales?

-Al fin y al cabo es un chaval muy joven. Cuando pide disculpas por lo de su selección, se nota que siente que le debe algo a su país. Eso habla de que hay una gran persona detrás. Él se deja todo por su país y siempre da el máximo. Por eso pide esas disculpas: está por y para su selección, y eso lo hace grande. Nosotros intentamos encaminarlo de la mejor manera. Tiene una gran familia y muy buenos amigos. Los que convivimos con él en España tratamos de orientarlo por buenos caminos. Creo que eso es clave en una carrera deportiva. Todavía es muy joven, va a vivir muchísimas cosas y va a atraer muchas buenas. Vamos a seguir intentando guiarlo.

Juan Lebrón celebra el P1 de Dubai junto a Leo Augsburger. (@juanlebronc)

Juan Lebron y su apoyo a Leo Augsburger, compañero en Premier Pádel, a quien enfrentó y venció en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España 🫂 pic.twitter.com/VLrqyV6MRJ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 19, 2026

-¿Qué tan realista ves la posibilidad de volver a pelear por el 1?

-Todos sabemos que competimos contra dos parejas que están por encima, a un nivel altísimo. Son muy buenos, pero nosotros también tenemos mucho pádel para alcanzarlos. Para eso hay que hacer grandes cosas, desvivirse, sacrificar mucho. El pádel hoy exige mucho trabajo y estar enfocado día a día. Para ser número uno hay que hacer grandes cosas.

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-Pasando al Mundial, ¿Cómo tomaste ser uno de los líderes del plantel campeón?

-En cuanto a la selección, intenté aportar un mensaje ganador: que confíen en ellos, que estemos unidos y que las cosas iban a salir bien si estábamos tranquilos. Todos hicieron su papel de líderes muy bien. Estoy muy agradecido a mis compañeros y a Juanjo, pasamos una semana fantástica.

Lebrón celebra el título del mundo con Paquito Navarro y Arturo Coello. (@Juanlebronc).

-¿Les sorprendió la formación para la final?

–Sí, nos sorprendió ver a Arturo de 3, no te lo voy a negar. Fue sorprendente. Pero la final siempre es 50-50 entre España y Argentina.

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-Antes del Mundial prometiste que si eran campeones te ibas a teñir. ¿Cuándo vamos a ver ese nuevo look?

-Creo que lo vamos a ver para el Master. Yo me corto el pelo donde sea, no tengo problema. Normalmente quiero un corte normal y listo, no me complico. Pero acá hay que meterle huevos: degradado. Estoy más por el rosa-gris que por el platino. Ya que le meto, le meto con todo.

-Tus últimos tres compañeros fueron argentinos y tu actual entrenador argentino. Te han regalado camisetas de Boca y te han llevado también a la cancha de River. ¿Por qué equipo vas?

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–¿Querés que te responda una pregunta que me va a generar lío para un lado o para el otro? No te la voy a responder nunca, je. Me han regalado camisetas de los dos equipos y no me tira ninguno más que el otro. Esas preguntas yo no las puedo contestar sin que me linchen. Puedo decirte que los dos clubes se ven muy grandes y, sobre todo, cómo aman el fútbol. Eso es increíble.