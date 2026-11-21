El Chino avanza a pasos agigantados en la compañía más importante del planeta y quedó a las puertas del cinturón.

El sueño de ver a otro argentino en la cima de UFC dio un paso gigante con la espectacular actuación de Kevin Vallejos. Ubicado noveno en el ranking, el joven peleador superó una prueba de fuego ante Aljamain Sterling, excampeón mundial del peso gallo y una verdadera leyenda del octágono.

Así le ganó Kevin Vallejos a Aljamain Sterling

El cruce prometía un marcado choque de estilos entre el boxeo explosivo y el poder de nocaut del sudamericano frente al dominio en la lona de un especialista absoluto en lucha. Durante casi todos los quince minutos de acción, el combate se desarrolló de pie gracias al sólido planteo táctico del Chino.

HE got the dub 😎 @ElChinoVallejos gets the job done with his fifth win in a row! [ #UFCQatar | LIVE NOW on @ParamountPlus ] https://t.co/SObGLEjosL — UFC (@ufc) November 21, 2026

Sterling intentó llevar la pelea al suelo en repetidas oportunidades, pero Vallejos respondió con una defensa de derribos impecable en cada intercambio. Si bien el argentino no logró conectar una mano definitiva para finalizar el pleito antes del límite, controló el ritmo y neutralizó las principales armas del estadounidense.

Tras tres asaltos muy cerrados y de altísima tensión, los jueces premiaron el trabajo del marplatense con una victoria por decisión unánime, reflejada en tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28.

Con este triunfo histórico, Vallejos ingresará este lunes al top 5 de las 145 libras y, con apenas 24 años, queda a un solo paso de disputar el título mundial.

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En síntesis