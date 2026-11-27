La leyenda española sorprendió a propios y extraños en medio del GP de Valencia tras haber conquistado su octavo campeonato en la categoría reina.

Bombazo en el mundo de los deportes de motor: Marc Márquez anunció su retiro del MotoGP. A menos de una semana de haber ganado su octavo mundial en la categoría reina y en medio del GP de Valencia, la leyenda española sorprendió a propios y extraños con su decisión de ponerle un punto final a su carrera.

Márquez hizo el anuncio por medio de carteles en la transmisión oficial y dejó en shock hasta a sus propios colegas. Más adelante, brindó una rueda de prensa y explicó que se debe en gran parte a una lesión ocular llamada diplopía, un problema que le apareció por primera vez en 2011 y que, según reconoció el piloto, afecta en su día a día.

🗣️ "LE TENGO RESPETO A LA DIPLOPÍA, ESTE AÑO VOLVÍ A VER DOBLE Y ES UNO DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE ME RETIRO".



Marc Márquez comunicó las razones de su adiós y reveló que tomó la decisión después de Japón.



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¿Qué es la diplopía?

La diplopía, conocida popularmente como visión doble, es un trastorno visual que provoca que una persona vea dos imágenes de un mismo objeto cuando, en condiciones normales, debería ver solamente una.

En términos sencillos: una persona con diplopía puede mirar un objeto y percibirlo duplicado, ya sea en forma horizontal, vertical o diagonal. Esto puede dificultar actividades cotidianas como caminar, leer, calcular distancias o conducir.

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En el caso de Marc Márquez, la diplopía estuvo relacionada con traumatismos craneales sufridos en accidentes mientras competía. La primera vez fue en 2011 mientras luchaba por el campeonato del Moto2 y el antecedente más reciente se dio tras su caída en Le Mans, en el Gran Premio de Francia de este año.

Leyenda absoluta del MotoGP

Marc Márquez se retira dejando una huella indeleble en los deportes de motor. Se despide con diez campeonatos (1 en 125cc 2010, 1 en Moto2 2012 y 8 en MotoGP en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026), 106 victorias (80 en MotoGP), 134 podios y 78 poles en su espalda.