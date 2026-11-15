Lista para el título: Ailín Pérez les envió un mensaje a Amanda Nunes y Kayla Harrison tras la pelea en UFC 334

Una de las peleas más esperadas del fin de semana en el UFC 334 que tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York fue la que protagonizaron Amanda Nunes y Kayla Harrison. La estadounidense expuso y retuvo su título del peso gallo, hecho que generó la repercusión de la argentina Ailín Pérez, quien espera con ansias llegar a disputar el trono de las 135 libras, por lo que Fiona mandó un mensaje que encendió las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Pérez expresó su disconformidad con la pelea, manifestando que no era el show que esperaba según lo que le había prometido que vería. En ese sentido, afirmó que está lista para retar a Harrison en la próxima defensa que realice la campeona.

El mensaje que Ailín Pérez le envió a Amanda Nune

¿Esta es la pelea de todos los tiempos? ¿La pelea de las mejores GOATS? Mucho trash. Amanda Nunes se vio en su peor desempeño. ¿Esa es la Amanda Nunes que dicen que me va a ganar a mi? Y Kayla Harrison tuvo suerte, por poquito que gana. Así que, chicas, pónganse en la fila que la próxima soy yo“, comentó Ailín.

De esta manera, el futuro de la división se vuelve incierto. Harrison no le cerró la puerta al retiro, mientras que Nunes se mostró predispuesta a tener una revancha. Ahora bien, hay otra protagonista que no está siendo nombrada en la historia y tiene un gran protagonismo.

En el ranking oficial, Joselyne Edwards aparece como la rankeada número 1 de la categoría, por lo que los méritos la posicionan como la siguiente retadora, aunque también es más que potable que en el medio exista una revancha entre Pérez y la panameña para definir quién será la próxima en intentar arrebatarle la corona a la estadounidense si es que decide mantenerla y no dar un paso al costado.

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En síntesis