The Undertaker reveló quién es el luchador que debería haber terminado con su racha en WrestleMania: “Hubiera sido ideal”

6 de abril de 2014, Mercedes-Benz Superdome. Esa es la fecha en que WrestleMania XXX tuvo lugar, y en la que aconteció uno de los momentos más icónicos en la historia de la lucha libre profesional: el fin de la racha del Undertaker. El 21-1, el día que Brock Lesnar acabó con el invicto de más de dos décadas.

La cantidad de controversia generada tras la decisión de acabar con la racha, y de que lo hiciera una superestrella del calibre de Brock Lesnar, fue incalculable. De los momentos que más dividieron a la afición del wrestling. Ahora, varios años más tarde, y ya retirado, fue el propio Mark Calaway, también conocido como The Undertaker, quien relató lo que sucedió, y lo que debería haber pasado.

Brock Lesnar acabó con la racha del Undertaker en WrestleMania XXX.

“Sabiendo cómo funciona este negocio, era consciente que algún día se rompería la racha. En nuestro negocio, no puedes retirarte invicto como han hecho Floyd Mayweather o Rocky Marciano”, inició The Undertaker. “Muchos de mis compañeros pensaron que era una decisión horrible. Le pregunté a Vince [McMahon] si eso era lo que realmente quería hacer y él me respondió: ‘si no es Brock, ¿quién puede derrotarte?’”, continuó.

A los detalles de aquella charla íntima le siguió la reflexión del propio Undertaker sobre el momento: “De acuerdo. Fue su decisión. Todo el mundo piensa que yo tengo el poder de decidir y decir ‘sí’ o ‘no’. Claro, podría haberme negado, pero… ¿Hubiese sido una buena idea para el show? ¿Qué debía hacer? ¿No salir? No voy a darle tantas vueltas al asunto. Los negocios van antes que cualquier decisión personal”.

Undertaker explicó quién debería haber roto la racha

Luego de aquella derrota, The Undertaker continuó peleando otros años más, y su historial en WrestleMania se selló con un 25-2, luego de la victoria ante AJ Styles y su retiro en el Boneyard Match, un combate cinematográfico en plena pandemia. Con ello, sumó también una derrota ante Roman Reigns, uno de los grandes candidatos a vencerlo originalmente.

Y un nombre que, para el Undertaker, hubiera tenido más sentido que fuera quien rompiera la racha: “No creo que Brock [Lesnar] lo necesitara. Brock ya era, en mi opinión, una estrella establecida, una megaestrella. Roman [Reigns] terminó siendo otra megaestrella, pero hubiera sido bueno para él [romper la racha], y pasar el legado al final de mi carrera”, reconoció Taker.

Bray Wyatt, el elegido por Undertaker para romper su racha en WrestleMania.

No obstante, el otro nombre que Undertaker puso sobre la mesa fue el del ya fallecido Windham Rotunda, mejor conocido dentro de la industria como Bray Wyatt. Curiosamente, se enfrentaron en WrestleMania 31, en lo que fue la primera victoria de Undertaker luego de perder con Lesnar.

Pero el personaje de Bray Wyatt era mucho más similar al del Undertaker, y éste cree que se perdió la oportunidad de hacer algo grande allí. “Bray… sabes, si la historia se hubiera hecho bien, hubiera sido ideal. Quiero decir, hay tanto que podría haberse hecho ahí. No sólo estás pasando la antorcha, estás pasando los espíritus, hay muchos niveles en eso”, admitió.

Undertaker cosechó 21 victorias consecutivas en WrestleMania. Al final de su carrera, terminó con un récord de 25-2.

“Obviamente, las cosas pasaron de forma diferente, pero creo que hubiera sido capaz de seguir con ese personaje por años y años. Hubiera habido, como dije, muchas capas, y creo que hubiera sido la persona ideal para hacerlo”, concluyó Taker.

