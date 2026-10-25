Alineaciones de Sunderland y Leeds para el duelo de la jornada 8 de la Premier League

Sunderland recibe a Leeds este domingo 25 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Sunderland viene de caer 0-2 ante Bournemouth y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sunderland y Leeds
Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Nordi Mukiele, Luke O'Nien, Omar Alderete, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Habib Diarra, Noah Sadiki, Trai Hume, Brian Brobbey, Enzo Le Fée. DT: Régis Le Bris.
Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemović, Anton Stach, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson, Lukas Nmecha, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.
Bajas y ausentes de Sunderland y Leeds
Sunderland:
- Thomas Meunier (lesión isquiotibial)
- Daniel Ballard (lesión isquiotibial)
- Wilson Isidor (golpe)
- Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
- Kevin Danso (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Leeds:
- Daniel James (lesión de espalda)
- Joe Rodon (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Sunderland y Leeds: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 13:30 (hora de Argentina)
- Historial: 76 cruces — Sunderland ganó 27, Leeds ganó 33 y empataron 16
- Último antecedente: 30/07/2026: Sunderland 0-1 Leeds
- Próximo partido de Sunderland: vs. Coventry, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Leeds: vs. Bournemouth, sábado 31 de octubre