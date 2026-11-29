Sunderland recibe a Tottenham este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. Sunderland viene de empatar 0-0 con Aston Villa y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tottenham viene de ganarle 2-0 a Ipswich Town y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sunderland y Tottenham
Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Thomas Meunier, Nordi Mukiele, Luke O'Nien, Reinildo Mandava, Jules Ahoka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Trai Hume, Wilson Isidor, Chemsdine Talbi. DT: Régis Le Bris.
Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Pedro Porro, Jan-Paul van Hecke, Marcos Senesi, Destiny Udogie, Sandro Tonali, James Maddison, Mateus Fernandes, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Lucá Williams-Barnet. DT: Roberto De Zerbi.
Bajas y ausentes de Sunderland y Tottenham
Sunderland:
- Habib Diarra (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Brian Brobbey (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Granit Xhaka (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
- Kevin Danso (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Tottenham:
- Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Mathys Tel (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Tosin Adarabioyo (golpe)
- Savinho (lesión muscular; vuelve a fines de enero de 2027)
- Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Richarlison (ausencia)
La previa de Sunderland y Tottenham: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 11:05 (hora de Argentina)
- Estadio: Stadium of Light
- Historial: 109 cruces — Sunderland ganó 36, Tottenham ganó 43 y empataron 30
- Último antecedente: 12/04/2026: Sunderland 1-0 Tottenham
- Próximo partido de Sunderland: vs. Liverpool, miércoles 2 de diciembre
- Próximo partido de Tottenham: vs. Fulham, jueves 3 de diciembre