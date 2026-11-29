Sunderland y Tottenham se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Tottenham este domingo 29 de noviembre desde las 11:05 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland pelea abajo y necesita puntos urgentes, mientras el Tottenham llega con la obligación de no desperdiciar otra visita después del tropiezo ante Leeds.

Para el local es una chance de cortar la mala racha en la tabla, mientras que el Tottenham intenta meterse en la pelea de arriba aprovechando el envión que le dio el triunfo ante Ipswich.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland viene de empatar sin goles de visitante ante el Aston Villa, un resultado que no le alcanza para despegarse de la zona baja. Antes había conseguido un triunfo valioso ante Chelsea de local, pero la caída frente al Coventry pesa en las cuentas: hoy está 18° con apenas 9 puntos en 11 fechas, números que lo obligan a sumar de local si quiere empezar a escalar posiciones.

El Tottenham llega con mejor cara después de golear 2-0 al Ipswich Town en casa. Esa victoria le sirvió para dejar atrás la derrota ante el Leeds, un traspié que había cortado una racha positiva. Con 15 puntos y el décimo puesto, el equipo de Londres todavía puede meterse en la pelea por los puestos europeos si sostiene la regularidad que mostró en las últimas semanas.

El historial entre Sunderland y Tottenham

Son 109 antecedentes entre ambos, con ventaja para el Tottenham que ganó 43 veces contra 36 del Sunderland y 30 empates. La diferencia de gol también lo favorece apenas, con 148 tantos contra 140.

En los cruces más recientes hubo paridad: el Sunderland se quedó con el último duelo por 1-0, mientras que el anterior había terminado 1-1. Antes de eso hubo un 0-0 y triunfos repartidos, lo que confirma que en el historial reciente no hay un dominador claro entre estos dos clubes.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Sunderland vs. Tottenham 1-0 Premier League 04/01/2026 Tottenham vs. Sunderland 1-1 Premier League 31/01/2017 Sunderland vs. Tottenham 0-0 Premier League 18/09/2016 Tottenham vs. Sunderland 1-0 Premier League 16/01/2016 Tottenham vs. Sunderland 4-1 Premier League 13/09/2015 Sunderland vs. Tottenham 0-1 Premier League 17/01/2015 Tottenham vs. Sunderland 2-1 Premier League 13/09/2014 Sunderland vs. Tottenham 2-2 Premier League 07/04/2014 Tottenham vs. Sunderland 5-1 Premier League 07/12/2013 Sunderland vs. Tottenham 1-2 Premier League

Horario del partido

Argentina: 11:05 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN3 Spain

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs

En síntesis

Sunderland y Tottenham se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Sunderland suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Tottenham suma 15 puntos en el torneo.