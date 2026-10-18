Nottingham Forest vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 12:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. El Arsenal llega lanzado en la pelea por el título y no quiere ceder terreno, mientras que el Nottingham Forest necesita un resultado que le cambie el humor después de un arranque de temporada que lo tiene incómodo.
Para los de local es casi una final chica: están 17° y cada punto pesa para alejarse de la zona de descenso. Para el Arsenal, en cambio, se trata de no perderle pisada a los de arriba en una Premier League que recién arranca pero ya muestra distancias.
La actualidad de ambos equipos
El Nottingham Forest acumula apenas 5 unidades en seis fechas y viene de caer 1-3 como visitante ante Crystal Palace. Antes había perdido en casa frente al Coventry, aunque entre medio logró un triunfo como visitante ante el Aston Villa que por ahora quedó como un espejismo dentro de una racha irregular.
El Arsenal, en cambio, es escolta con 15 puntos y acaba de ganarle 2-1 al Leeds de local. Esa victoria tapó un poco el mal trago de caer 0-3 en la visita al Brighton, aunque en el global el equipo londinense muestra más continuidad que su rival de turno y llega con el envión de haber sumado de local.
El historial entre Nottingham Forest y Arsenal
La historia entre ambos es amplia, con 100 enfrentamientos en total, y el dominio es claramente del Arsenal, que ganó 50 veces por 28 del Nottingham Forest y 22 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 156 contra 107.
En los cruces más recientes esa superioridad se nota todavía más. De los últimos diez duelos, el Nottingham Forest no pudo ganar ninguno: hubo dos empates sin goles y el resto fueron triunfos del Arsenal, incluyendo goleadas por 3-0 y 5-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2026
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|13/09/2025
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|26/02/2025
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|23/11/2024
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|30/01/2024
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-2
|Premier League
|12/08/2023
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|2-1
|Premier League
|20/05/2023
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|30/10/2022
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|09/01/2022
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-0
|FA Cup
|24/09/2019
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|5-0
|League Cup
Horario del partido
- Argentina: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
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- México: FOX One
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- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 15 puntos en el torneo.