Bournemouth recibe a Nottingham Forest este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega envalentonado y con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla, mientras Nottingham Forest intenta sostener el envión de un triunfazo que lo sacó del pozo anímico.
Para el local es una oportunidad de consolidarse entre los mejores de la Premier League, mientras que para la visita el objetivo pasa por alejarse de la zona baja y confirmar que el golpe ante el City no fue un hecho aislado.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth viene de ganar tres partidos seguidos, una racha que incluyó una goleada de visitante ante Manchester United y un triunfo ajustado en la última fecha frente a Ipswich Town. Está séptimo con 15 puntos y hace tiempo que no depende de resultados ajenos para mirar hacia arriba.
Nottingham Forest, en cambio, llega con el ánimo levantado después de bajar 3-1 al City como local, un resultado que corta una seguidilla floja marcada por la derrota ante Brentford y el empate con Ipswich. Está 16° con 9 unidades y necesita sumar afuera para no quedar enredado en la parte de abajo de la tabla.
El historial entre Bournemouth y Nottingham Forest
El historial entre ambos tiene ventaja clara para Bournemouth: de 23 enfrentamientos se quedó con 10, Nottingham Forest ganó 4 y hubo 9 empates, con una diferencia de gol amplia a favor del local de este sábado (35 contra 22). En los duelos más recientes la paridad se hizo más evidente, con empates y partidos cerrados, aunque la última vez que Bournemouth fue local goleó 5-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|26/10/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|2-0
|Premier League
|25/01/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|17/08/2024
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|04/02/2024
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|23/12/2023
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|21/01/2023
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|03/09/2022
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|03/05/2022
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
|14/08/2021
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-2
|Championship
Horario del partido
- Argentina: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, Tubi
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Tubi
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 09:30 hs
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 11:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 13:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 15 puntos tras vencer a Ipswich Town, Leeds y Manchester United.
- Nottingham Forest suma 9 puntos en el torneo.