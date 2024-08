El español reconoció en conferencia que el fichaje del alemán significó romper una regla no escrita del mercado.

A sus 33 años, Ilkay Gündogan se convirtió nuevamente en jugador del Manchester City, en un traspaso que se cerró de una forma tan fugaz que sorprendió a todo el mundo, incluido al propio Pep Guardiola. Esta mañana, con el alemán ya otra vez bajo sus órdenes, Pep reconoció que su llegada implicó quebrar una de sus principales reglas sobre los fichajes.

“Como entrenador, no soy un gran, gran fanático de repatriar jugadores de esta edad“, se sinceró Guardiola en conferencia de prensa. No obstante, admitió que el caso de Gündogan es la excepción a la regla: “Pero lo conozco demasiado bien, y su mentalidad es la correcta. Es un gran competidor, y con la situación financiera en Barcelona, regresó gratis.”

Guardiola explicó que habló con el club y con Gündogan y que, finalmente, dio el visto bueno para que el alemán vuelva al club. “Las negociaciones entre los clubes y el salario no fueron de mi incumbencia. Sólo se que puede jugar en la misma posición que Rodri, como Kovacic, Nico [O’Reilly] o Matheus [Nunes]”, destacó Pep.

Guardiola vuelve a tener a Gündogan bajo sus órdenes. IMAGO

El entrenador del City ya había revelado ayer cómo fue la conversación con el futbolista, y cómo se dio su apresurado regreso a Manchester. Hoy también destaco que, cuando se cruzaron en Estados Unidos durante la pretemporada, ni siquiera hablaron de esa posibilidad. “No hubo ni un gesto ni un comentario. Me había dicho que estaba contento y feliz en Barcelona, que Hansi Flick era muy bueno. Hablamos de su familia y no mucho más”, explicó Pep.

Guardiola cree tener un plantel corto en el Manchester City

Una de las consultas que propició el regreso de Ilkay Gündogan a Manchester fue la de una eventual salida de otro mediocampista del plantel. Sin embargo, Pep Guardiola fue tajante en ese sentido: “No tenemos profundidad en el plantel. Tenemos 19, 20, 21 jugadores“, explicó.

Pep entiende que su plantel para arrancar es corto, pero que todos lucharán por un lugar.

“Tendremos que jugar muchos partidos en esta temporada, y todos tienen que luchar por un lugar“, completó el español, que lejos está de tener las decenas de opciones que tienen otros clubes como Chelsea.

Como siempre, Guardiola dejó la puerta abierta hasta el final del mercado, que tendrá lugar el próximo 31 de agosto. Pero entiende que, de no mediar ninguna sorpresa de última hora, el plantel para iniciar la temporada 2024/25 ya está cerrado.