El entrenador argentino habló sobre la disputa entre Leo y el DT neerlandés y no tuvo filtro en esquivar la pregunta.

La Selección Argentina está en semifinales de Qatar 2022 luego de un durísimo partido en el que los dirigidos por Lionel Scaloni sortearon a Países Bajos en un encuentro que comenzó sencillo para la Albiceleste en donde hasta el minuto 73 ganaba por 2 a 0 pero en una arremetida neerlandesa se pusieron en tablas y llevaron el partido al alargue, para luego vencer en los penales con un Dibu Martínez heróico nuevamente.

+ Fixture completo de Qatar 2022

+ Ya estamos en cuartos: jugá con el simulador de Bolavip y soñá con la Scaloneta en la final de Qatar 2022

Durante el partido y en la previa, todos los integrantes de la delegación de Países Bajos con Louis Van Gaal a la cabeza se pasaron menospreciando y hablando mal de Argentina, tanto que de hecho despertó el enojo de los jugadores albicelestes quienes también hicieron sentir la fricción en los 120 minutos y en los penales. Todo esto, liderado por Leo Messi, quien incluso manifestó que sintió "faltas de respeto" de parte del entrenador neerlandés.

Incluso, Leo le dedicó su gol de penal con un "topo gigio" y también soltó una picante frase sobre el planteo del equipo de Países Bajos: "Van Gaal vende que juega al futbol y puso gente grande a tirar pelotazos”, expresó Messi. Y tras toda la polémica y la pelea entre el DT neerlandés y el capitán argentino, quien salió a hablar también fue Lionel Scaloni.

Es que en concreto, Van Gaal había dicho que Argentina en defensa jugaba con uno menos debido a que Messi no presionaba, y allí el entrenador albiceleste refutó contundentemente: "No jugamos con uno menos cuando no tenemos la pelota. Jugamos con 11. Leo se sintió un poco tocado por lo que dijeron y demostró que es el mejor de todos los tiempos. Estamos contentos de tenerlo".

Así, Lionel Scaloni dejó en claro que lo que dijo Van Gaal en la previa influyó para que Argentina salga a comerse el partido contra Países Bajos como finalmente sucedió. Y así, la Scaloneta se metió en semis y los neerlandeses regresarán a Europa con las manos vacías. Otra vez será...