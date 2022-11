"Hay mucha especulación sobre mi actuación en la ceremonia de apertura de la Copa Mundo en Qatar. No estaré actuando y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar", dijo Dua Lipa. "Lo rechacé porque no está bien ese Mundial", dijo para The Sunday Times Rod Stewart. Y la última en bajarse de la ceremonia inaugural fue Shakira.

Tras las críticas recibidas con sólo rumores de su presencia, la cantante colombiana dio un paso al costado y no estará este domingo 20 de noviembre en la inauguración de la Copa del Mundo. Así la información, en Twitter llovieron los memes imaginando un domingo de papelón en Doha.

Sin Shakira, Dua Lipa y Rod Stewart: los memes sobre la ceremonia inaugural de Qatar 2022