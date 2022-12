En el medio de una noche histórica por lo que sucedió entre la Selección Argentina y Países Bajos, una triste noticia con origen en el Estadio Lusail conmocionó al fútbol mundial. Grant Wahl, periodista estadounidense que estaba cubriendo el encuentro, falleció a sus 48 años.

Según informó su representante, Wahl tuvo un fuerte dolor en el pecho durante el encuentro y se descompensó en uno de los palcos. Su hermano puso en duda los motivos de su muerte, ya que hace unos días el periodista había sido detenido por usar una remera con la bandera de LGBTQI+: “La usó por mí, soy gay. Era un hombre saludable. Yo creo que fue asesinado. No puedo creer que simplemente haya muerto”.

“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl. Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”, expresó la federación estadounidense de fútbol en un comunicado.

"No estaba durmiendo bien y le pregunté si había probado la melatonina o algo parecido", dijo Tim Scanlan, su agente de relaciones, que relacionó todo a su fuerte carga de trabajo. "Tuve un caso de bronquitis esta semana, he estado en la clínica médica en el centro de medios dos veces, incluido hoy. Hoy me siento mejor", había dicho hace unos días. Wahl murió de camino al hospital.