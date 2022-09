Todos los años de Mundial, las figuritas de Panini son furor y Qatar 2022 no es la excepción. Pero esta vez, en Argentina se está viviendo una falta de figuritas, siendo extremadamente difíciles de conseguir en los kioscos, donde muchos vendedores, cuando tienen los cromos, limitan su venta. En las redes sociales, trascendió un nuevo término: el cepo a las figuritas del Mundial.

Cada vez hay más gente que cuenta como en los kioscos le limitan la compra de figuritas. Casi como el dólar. 3 o 5 paquetes, máximo. Es posible conseguirlas por vías alternativas, en una suerte de ‘mercado negro’, como internet, o por sitios como Mercado Libre, donde no existe tal cepo, pero el precio del sobre puede llegar hasta los $700 pesos, más de cuatro veces el precio sugerido para la venta, que es de $150.

El dueño de un kiosco en el barrio porteño de Palermo, contó que en su local no da abasto con la demanda. Su proveedor le envía figuritas tres veces por semana, entre 2000 y 3000 paquetes cada vez. Nunca, habiendo trabajado en su negocio por más de 25 años, vendió las figuritas así, “como agua”, en sus palabras. El stock que recibe por día, que hace unos años le podía durar un mes entero, hoy lo vende en media hora: “Se corre la bolilla de que me llegaron las figuritas, y a la media hora, no me quedan más”.

Hace tres semanas, él fue el primero de la zona en tener los coleccionables a la venta, días antes del lanzamiento oficial. En un principio se podían comprar las figuritas que cada uno quisiera, pero esta semana decidió limitar las ventas. Desde hoy, el máximo que se puede llevar un cliente es de 5 paquetes. El cepo lo impuso principalmente para que los niños puedan conseguir, ya que su negocio queda frente a una escuela.

En otro kiosco, también de Palermo, la venta se limita a 3 sobres por persona, para asegurar el stock. Además, contó que cuando se compran figuritas, los clientes suelen comprar algún producto más, por lo que, lógicamente, si más clientes pueden comprar figuritas, son más las ventas adicionales. También informó que son pocos los kioscos que reciben figuritas, hay muchos que todavía no recibieron ni un paquete, ya que el producto está en falta.

Además de los kioscos, el supermercado Jumbo comercializa los cromos a un precio más económico, ya que tiene una promoción de 4x3 paquetes. Al día de hoy, la venta es obligatoriamente online y para encontrarlas en stock, se necesita revisar el sitio constantemente. Sin embargo, el sistema limita a 10 promociones por transacción, es decir, 40 paquetes por venta.

Luego de conversar con diversos comercios, una conclusión para explicar el fenómeno es que son más adultos que niños los que juntan figuritas, y por eso las ventas por persona en un principio eran exageradas; un kiosquero de una transitada avenida de Belgrano contó que una sola persona le compró ¡200 paquetes!

Sin lugar a dudas, las figuritas de Panini son un clásico que no pasa de moda, sumado a que este probablemente sea el último Mundial de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Mucha suerte consiguiendolas.