Al día siguiente del pase de la Selección Argentina a semifinales de la Copa del Mundo, se dio uno de los batacazos más grandes de Qatar 2022 con Marruecos dejando afuera a otro gigante como la Portugal de Cristiano Ronaldo en camino y logrando así un hecho histórico, siendo el primer seleccionado africano en meterse a esta instancia de un Mundial. Los marroquíes vencieron 1 a 0 a los lusos y ahora se enfrentarán con Francia buscando un lugar en la final ante Argentina o Croacia.

+ ¡En semis! Jugá con el simulador de resultados de Bolavip y predecí quién será el campeón en Qatar 2022

+ Fixture completo de Qatar 2022

Anteriormente dejando afuera a España y ahora a Portugal, los dirigidos por Walid Regragui escribieron una página enorme de la historia de los Mundiales en las últimas horas al meterse en semifinales. En la otra cara, la desazón de los ibéricos de no lograr llegar a los 7 partidos mundialistas y sobre todo, la desilusión de Cristiano Ronaldo de no haberlo logrado en su quinta y posiblemente última Copa del Mundo.

Es que claro, con 37 años y un futuro incierto al haber sido despedido del Manchester United, el cierre del 2022 con esta eliminación de Portugal en cuartos de final siendo suplente no es el mejor para CR7. Con esta lógica tristeza, el "Bicho" hizo un posteo en sus redes donde escribió a corazón abierto sus sensaciones y despejó todo tipo de malversaciones que había respecto a sus actitudes.

Allí, dentro del largo texto, expresó que "se terminó el sueño", algo que movilizó a todos sus fanáticos y entre ellos se encuentre Alejandro Garnacho, quien pese a haber sido compañeros en el United hasta su salida pre Mundial, siempre dejó en claro que era su ídolo. Luego de haber posteado una imagen dedicada a Leo Messi en la victoria de Argentina sobre Países Bajos, ahora apareció para apoyar a Cristiano en su difícil momento con un corazón en los comentarios del posteo de Instagram hecho por el astro portugués. El crack juvenil nacionalizado argentino, estando una vez más activo en las redes para sus referentes.

+ El posteo completo de CR7

Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño. Luché por ello.

Luché duro por este sueño. En las 5 apariciones que anoté en Copas del Mundo a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Lo dejé todo en el campo.

Siempre puse la cara para la lucha y nunca renuncié a ese sueño. Tristemente ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en la calentura. Sólo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, mucho se ha escrito mucho y se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni por un momento.

Siempre fui uno más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas y a mi país. No hay mucho más que decir por ahora. Gracias Portugal. Gracias Qatar. El sueño fue lindo mientras duró... Ahora, se espera que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22