La Selección Peruana sufrió un durísimo revés esta tarde de lunes, cuando en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar y bajo una temperatura superior a los 30 grados en suelos asiáticos vio la derrota por penales ante su par de Australia y quedó sin posibilidad de acceso a la Copa del Mundo tras perder en este partido único del repechaje.

+ ¡Descargá la app de Bolavip y ganate la camiseta de la Selección!

El partido no tuvo grandes reflectores durante los 120 minutos y desde el punto penal tanto los sudamericanos como los australianos convirtieron los goles que no hicieron durante el tiempo neto del encuentro y de la prórroga. Pero los de Oceanía terminaron imponiéndose en el mata-mata tras la finalización de los cinco primeros remates desde los doce pasos tras la atajada de Andrew Redmayne sobre Alex Varela.

Sin embargo, en la primera tanda el único futbolista que erró su remate para los de Ricardo Gareca fue Luis Advíncula, quien una vez confirmada la eliminación y la vuelta a casa sin premio para Perú, el lateral derecho rompió en llanto de manera desconsolada, sintiéndose completamente responsable del anticipado adiós de Qatar 2022 para la selección andina.

Tal fue la sensación de culpa que atravesó al futbolista de Boca, que apenas culminó el partido agarró su celular y envió un mensaje para todo Perú con una frase completamente devastadora. Allí expresó: "Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco".

Luego de estas desoladoras declaraciones en su storie de Instagram, minutos más tarde Advíncula borró lo que había escrito por motivos desconocidos, pero a priori todo indica que puso punto final a su carrera internacional. En solo días volverá a sumarse al plantel de Boca en medio de la notoria angustia que le produjo quedar afuera del Mundial. ¡Ánimo Luis!