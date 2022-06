Lionel Scaloni consolidó un grupo lo suficientemente fuerte como para que, a meses del Mundial, la lista final esté casi confirmada. Mientras aún se define por la FIFA si serán 23 o 26 los convocados de cada selección para lo que será la Copa del Mundo en Qatar, el oriundo de Pujato ya sabe quienes pueden ser los posibles dirigidos que estarán junto a él en tierras orientales desde el 22 de noviembre hasta (ojalá) el 18 de diciembre de este 2022.

Sin ir más lejos, para lo que es esta convocatoria de cara a la Finalissima ante Italia, donde el entrenador citó a 30 jugadores, confirmó que los futbolistas que formarán parte de la nómina para el Mundial no saldrán de estos que actualmente se encuentran en Londres para el duelo ante la Azzurra pero que podría haber algún otro jugador que ya integró las listas anteriores y allí, el periodista Diego Monroig -quien lo entrevistó en ESPN, y fue donde soltó esa confesión- se animó a afirmar que uno de esos posibles "tapados" puede ser Alejandro Garnacho, así como también Enzo Fernández.

"Yo me quedo con algo que dijo Scaloni en la nota: 'más allá de los 30 actuales puede haber alguien afuera pero es alguien que hemos convocado'", comenzó anticipando Monroig y luego siguió: "Entre ese alguien que quizá no está entre los 30, yo le dejo un asterisco a Enzo Fernández quizás si salta a Europa y tiene un buen andar de acá al Mundial y no quiero perder de vista la actualidad de Alejandro Garnacho y esto información. Si es que sube a la primera del Manchester United y se instala bien en la Premier, no sería sorpresa si Scaloni lo convoca", cerró sorprendiendo a todos en la mesa de Equipo F, en ESPN.

Si bien depende de muchos factores, el periodista presente en Londres que entrevistó a Scaloni esta tarde de martes confirmó que en caso de darse todo esto, el madrileño nacionalizado argentino que se encuentra representando a la Albiceleste en el Torneo Maurice Revello bajo las órdenes de Javier Mascherano podría sumarse sorpresivamente a la lista mundialista con solo 18 años.

Además, dejó como posible la alternativa al volante de River -Enzo Fernández- quien goza de un presente inmejorable. Aunque también puede ocurrir lo que finalmente sería lo lógico al elegir 26 de los 30 actuales y reducir un jugador por línea para que viajen a Qatar los que Scaloni considere como los más aptos para luchar por la Copa del Mundo en Medio Oriente a fin de año.