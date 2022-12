Eve, conocida por su cuenta de Tik Tok @mujerancestra ganó notoriedad este Mundial al tirar las cartas del tarot y analizar la energía de la Selección Argentina y sus rivales en las diferentes instancias de la competencia. Además, en base a eso, brinda los pronósticos deportivos.

Faltando horas para la final contra Francia, tiró las cartas y la respuesta dejó a los hinchas de la Scaloneta boquiabiertos. Al combinado de Didier Deschamps le salió la carta del carro, cosa que, en las propias palabras de Eve, le “asustó mucho”, ya que es una carta que es buenísima cuando le sale a uno, no al rival, ya que tiene implícita la victoria, aunque no sea asegurada.

En segundo lugar, la coach holística hizo hincapié en la energía que tienen que enviar los hinchas de Argentina a los jugadores para inclinar la cancha para el lado albiceleste. Por otro lado, se refirió al mensaje que circula en las redes de que congelar a los jugadores de Francia es negativo debido a que estarían protegidos por energías oscuras y eso rebotaría al seleccionado de Scaloni: “Esto es muy diferente a lo que está circulando en redes porque yo pregunté varias veces sobre la magia negra, la energía oscura y literal no me salió nada. Eso sí, no siento que tenga que congelar a Francia”, sentenció.

Sin embargo, declaró que la clave del partido es que el que domine mejor las emociones será el ganador. En ese punto, los galos tendrían cierta ventaja al “venir muy claros de mente y ser muy fríos con las emociones”, aunque “emocionalmente les está pesando ser los campeones del Mundo y la presión”. Del otro lado, si bien por el contrario Argentina se arraiga mucho de las emociones, cosa que se pudo ver durante toda la Copa del Mundo, “vienen con una energía arrasadora que está fluyendo mucho”.

Para la felicidad de Argentina, en el tarot le salió el mago y el juicio, que simboliza la justicia divina después de un periodo oscuro, cosa que se relaciona directamente a la historia de la Selección de Scaloni, que conquistó la Copa América en 2022 luego de 28 años de sequía de títulos internacionales, sin mencionar todo lo que significa una nueva final del Mundo para Lionel Messi tras no poder conquistar el título en 2014. “Necesitamos visualizarlos con luz dorada. Necesitamos hacer que ellos se sientan bien”, concluyó.